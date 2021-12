Le concept iOS 16 présente des widgets interactifs et un affichage permanent

Apple réitère et innove constamment sur les logiciels qu’il conçoit pour l’iPhone, l’iPad et le Mac. Certains changements sont plus faciles à repérer que d’autres, comme les widgets dans iOS 14 ou les nouvelles options Focus dans iOS 15. Mais peu importe ce qu’ajoute Apple, les propriétaires d’iPhone en veulent toujours plus. C’est pourquoi les artistes se moquent de leurs propres versions des nouvelles versions d’iOS depuis des années. Ce sont généralement des visions à perte de vue. Et la semaine dernière, un nouveau concept iOS 16 a été mis en ligne et correspond certainement à la facture.

Regardez la vidéo conceptuelle d’iOS 16

Kevin Kal (alias le Hacker 34) conçoit des concepts depuis des années. Cette année seulement, il a partagé des concepts pour les AirPods 3, Windows 11 et la rumeur Google Pixel Watch. La semaine dernière, il a publié une nouvelle vidéo conceptuelle révélant ses espoirs et ses rêves pour iOS 16, et bien qu’il soit difficile d’imaginer Apple incluant bon nombre de ces fonctionnalités, il est toujours amusant de voir les créateurs laisser libre cours à leur créativité :

Nouvelles fonctionnalités que nous voulons voir dans iOS 16

La première caractéristique que Kal met en évidence dans sa vidéo est l’affichage permanent. C’est une fonctionnalité qu’Apple n’a pas encore apportée à ses appareils mobiles. Pouvoir vérifier l’heure et les notifications sans interagir réellement avec un iPhone serait le bienvenu. Devoir appuyer sur mon iPhone pour voir si j’ai manqué des appels, des SMS ou des e-mails chaque fois que je quitte la pièce est un inconvénient dont je pourrais me passer.

Kal imagine également un iOS 16 où le multitâche obtiendrait une mise à niveau significative. Imaginez pouvoir ouvrir une application l’une sur l’autre et les faire interagir les unes avec les autres. Il a également simulé un nouveau dock d’applications qui glisserait sur le côté de l’écran. Vous pouvez ensuite faire glisser les applications du dock sur la partie de l’écran que vous souhaitez ouvrir.

Bien sûr, les stars du show dans le concept iOS 16 sont les widgets interactifs. L’ajout de widgets était l’un des points forts d’iOS 14. Malheureusement, les widgets iOS d’Apple sont considérablement moins performants que ceux d’Android ou de tout autre système d’exploitation de bureau. Ils ne sont pas aussi interactifs et ne servent souvent que de jolis raccourcis vers des parties spécifiques des applications. Et si vous pouviez réellement éditer des notes, lire et mettre en pause de la musique, ou démarrer une minuterie directement à partir de l’écran d’accueil ? Vous pouvez sur l’iOS 16 de Kal.

Certaines des autres nouvelles fonctionnalités notables du concept iOS 16 du Hacker 34 incluent :

Une nouvelle pile intelligente dans le centre de contrôle pour contrôler plus d’autorisations La possibilité d’envoyer, d’échanger et de payer avec de la crypto-monnaie à partir de l’application Wallet Une notification moins intrusive pour vous informer lorsque votre batterie tombe en dessous de 20% De nouveaux packs d’icônes qui vous permettent de personnaliser le icônes des applications Apple sur votre écran d’accueil La possibilité de placer des applications, des widgets et des dossiers n’importe où sur l’écran d’accueil

Quand est-ce qu’iOS 16 sort ?

Nous ne savons pas quelles fonctionnalités, le cas échéant, Kal incluses dans son concept iOS 16 seront disponibles dans le vrai iOS 16. Cela dit, il y a beaucoup de bonnes idées ici, en particulier les widgets interactifs.

Apple dévoilera probablement iOS 16 lors de la WWDC 2022 l’année prochaine, qui devrait avoir lieu en juin.