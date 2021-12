Le Concept Luna de Dell est la conception d’ordinateur portable durable dont nous avons besoin

Lorsqu’une startup comme Framework crée une conception d’ordinateur portable modulaire qui pourrait révolutionner l’industrie, nous voulons tous croire qu’elle peut réussir. Malheureusement, la réalité est plus compliquée que cela. Les conceptions d’appareils modulaires n’ont pas encore rattrapé les conceptions plus traditionnelles. Et il faudrait plus que quelques startups pour accélérer l’adoption de tels concepts. Mais après avoir vu l’ordinateur portable modulaire Concept Luna de Dell ci-dessus, de plus en plus d’entreprises y prêteront attention. C’est parce que l’un des principaux fournisseurs d’ordinateurs portables a créé un appareil plus facile à réparer, à recycler et même à mettre à niveau par rapport à la plupart de ses concurrents. Mais Concept Luna n’est encore qu’un pas timide vers un avenir où nos appareils intelligents pourraient être plus réparables et recyclables qu’auparavant.

Vous ne pensez peut-être pas qu’une grande entreprise comme Dell révélerait un appareil comme Luna sans annoncer son intention de le vendre. Mais le fait est que l’ordinateur portable Concept Luna dans la vidéo ci-dessous n’est qu’une preuve de concept.

Contrairement à Framework, qui a commencé à vendre le Framework Laptop, Dell n’envisage pas de lancer une version commerciale du notebook Concept Luna. C’est parce que la technologie nécessaire pour y arriver n’existe pas tout à fait.

L’ordinateur portable Dell Concept Luna

Dell veut atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre et accélérer l’économie circulaire. C’est ce qui a motivé l’entreprise à développer un ordinateur portable facile à réparer et à recycler.

Dell a développé Concept Luna avec Intel. Comme vous l’avez peut-être vu dans la vidéo ci-dessus, l’une des caractéristiques les plus remarquables de Luna est la carte mère. Elle est 75 % plus petite qu’une carte mère traditionnelle et se trouve derrière l’écran.

Cette conception permet à l’ordinateur portable de refroidir sans ventilateur. De plus, l’empreinte carbone de la carte mère peut être réduite de 50 %. Mais un appareil doté d’une si petite carte mère nécessiterait également une technologie essentielle qu’Intel ne possède pas nécessairement.

Il s’agit d’un système sur puce (SoC) qui peut fournir une puissance énorme sans surchauffe. Ou une puce qui pourrait être une alternative aux SoC M1 d’Apple dans les MacBook Air et Pro. Idéalement, ces appareils hautement réparables et recyclables seraient également suffisamment puissants pour convaincre les acheteurs de se les procurer. Et cela implique que la carte mère doit offrir le type de performances disponibles sur les ordinateurs portables traditionnels qui utilisent toujours de grandes cartes et de gros ventilateurs.

Ordinateur portable Dell Concept Luna respectueux de l’environnement – ​​focus clavier.

Les autres innovations éco-responsables

La refonte de la carte mère n’est qu’une des innovations écologiques proposées par Dell Concept Luna. L’ordinateur portable ne comporte également que quatre vis, ce qui rend la réparation plus facile qu’auparavant. Le châssis en aluminium proviendrait de lignes de production d’hydroélectricité et d’une construction en aluminium estampé. Cela réduit l’énergie et la ferraille.

Une autre idée intéressante de Concept Luna concerne la batterie. Dell propose une « batterie à cycle profond avancée offrant une longue charge qui peut être maintenue pendant de nombreuses années d’utilisation ». L’objectif est d’augmenter la remise à neuf et la réutilisation au-delà du premier cycle de vie du produit. Encore une fois, le SoC jouera un rôle crucial dans l’allongement de la durée de vie de la batterie. Le processeur doit être à la fois très efficace et très puissant.

Les circuits imprimés sont livrés avec une fibre de lin dans la base. Un polymère soluble dans l’eau agit comme la colle. Ces caractéristiques permettraient aux entreprises de séparer facilement les métaux et de les recycler après réutilisation.

Enfin, le clavier Dell Concept Luna peut être facilement séparé des autres composants, ce qui serait bien pratique pour les réparations.

Tout cela rend le Dell Concept Luna très excitant. Mais vous ne pouvez pas l’acheter. Espérons que Dell sera en mesure de créer une version commerciale du Luna assez tôt. À son tour, cela pourrait mettre davantage de pression sur les autres fournisseurs d’ordinateurs portables pour qu’ils proposent des innovations similaires dans un proche avenir.