Le concept Nyx d’Alienware vous permet de jouer n’importe où dans votre maison

Beaucoup d’entre nous supposent que l’avenir du jeu est le streaming de jeux, où nous pourrons diffuser sur nos téléphones, ordinateurs et téléviseurs, directement depuis le cloud. Mais Dell’s Alienware a proposé un concept légèrement différent de l’avenir du jeu – Concept Nyx.

Concept Nyx est construit autour de l’idée de jouer où vous voulez dans la maison, en streaming depuis un ordinateur central qui peut partager des jeux via un réseau local sans fil. Ce concept signifie qu’un réseau sans fil décent est toujours nécessaire. Mais, de nombreux problèmes liés à des éléments tels que la latence et la bande passante sont soit résolus, soit réduits.

Jouer à la limite

Le cloud gaming sera probablement notre façon de jouer, mais le streaming de jeu en général a encore quelques problèmes. Pour commencer, vous avez besoin d’une excellente connexion Internet et d’une latence extrêmement faible. Concept Nyx pourrait offrir une expérience de jeu plus polyvalente jusqu’à ce que nous arrivions au point où le cloud gaming est plus utilisable et les connexions Internet ultra-rapides sont plus faciles à trouver.

Source de l’image : Dell

Le concept implique essentiellement un gros ordinateur qui alimente l’ensemble du système et vit dans votre maison. Cet ordinateur peut utiliser un réseau local pour diffuser des jeux sur des appareils tels que votre ordinateur portable, votre téléphone ou votre téléviseur. Et vous contrôlerez tout avec le contrôleur UFO d’Alienware. Il peut se connecter à tous vos différents appareils et basculer rapidement entre eux lorsque vous vous déplacez dans votre maison.

Jeux multijoueurs sur Concept Nyx

Cependant, le système n’est pas nécessairement réservé à une seule personne – selon Dell, Concept Nyx peut alimenter jusqu’à quatre flux de jeu à la fois. Ainsi, vous pourriez jouer à un jeu totalement différent de celui de quelqu’un d’autre dans votre foyer. Ces jeux seraient diffusés sur des appareils complètement différents, mais alimentés par un seul ordinateur.

Lorsque vous vous déplacez dans la maison, Concept Nyx serait capable de basculer intelligemment entre les appareils à la volée. Cela vous permet de reprendre en quelques secondes.

Source de l’image : Dell

Si Concept Nyx devait être rendu public, il pourrait permettre aux joueurs d’un foyer d’accéder à l’ensemble de leurs bibliothèques de jeux et d’y jouer sur n’importe quel appareil. Il se connectera à de nombreux services de gros jeux, comme Steam, vous permettant d’accéder à vos jeux en un seul endroit.

L’avenir du jeu ?

Concept Nyx n’est pas tout à fait prêt pour le public, et Alienware y travaille toujours. En d’autres termes, vous ne pouvez pas encore mettre la main dessus. Mais à terme, cela pourrait devenir un produit destiné aux consommateurs. Nous ne savons pas encore combien cela coûterait, et bien sûr, les conceptions ne sont en aucun cas définitives.

Mais il y a une question : quelque chose comme ça sera-t-il publié avant que le streaming de jeu ne soit vraiment prêt ? Cela reste à voir.