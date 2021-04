“Le concept Superliga s’est ridiculisé”

21/04/2021 à 16:17 CEST

Javier Tebas, président de la Liga espagnole, a assuré que “le concept de Superliga s’est ridiculisé” après avoir connu l’abandon majoritaire des clubs qui ont signé la création de ce nouveau tournoi.

“La Super League s’est ridiculisée, je ne sais pas si les clubs ou non, le concept de Super League s’est ridiculisé. Il a démontré une ignorance significative de ses dirigeants sur ce qu’est l’industrie, des fans dans le monde, pas seulement en Espagne », a déclaré mercredi Tebas aux journalistes, qui ont souligné qu’on lui avait déjà expliqué depuis longtemps quelle pourrait être la réaction des fans, par exemple anglais.

Le leader de la Liga a souligné que le fait que la Super League ne prospère pas n’est pas une victoire personnelle. “Celui qui gagne la bataille est le football européen et espagnol en général. Ce n’est pas une bataille personnelle contre qui que ce soit. C’était la création d’une Super League totalement dangereuse pour la stabilité du football européen et donc de l’espagnol. Le football gagne la bataille, je ne la gagne pas », a-t-il déclaré.

Tebas a indiqué qu’il ne se sentait pas trahi par les trois clubs espagnols immergés dans le projet initial, le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético de Madrid, car c’est quelque chose dont “parle depuis longtemps”, bien qu’il ait souligné que ” quand tu fais quelque chose de caché vous cachez quelque chose qui, selon vous, n’est pas bon pour quelqu’un “.

“S’il était aussi bon que le président du Real Madrid dit qu’il l’aurait fait publiquement. Maintenant qu’il est devenu le sauveur du football mondial, il ne devrait pas être aussi bon. Je ne me sens pas trahiJ’y suis depuis des années et l’égoïsme de certains clubs que je connais déjà », a-t-il ajouté.

Il a expliqué que ce jeudi rencontrera les autres clubs de la Liga pour tout expliquer, un appel qu’il a passé dimanche dernier avant l’annonce de la Super League. Malgré le retrait de la plupart des équipes, pour Thèbes le caractère de la rencontre n’a pas beaucoup changé. “Une autre chose est que maintenant le risque n’existe plus, mais il y a quelqu’un qui a dirigé toute cette question qui continue de présider un club”, a-t-il ajouté.

Il a dit qu’il n’avait pas besoin d’être celui qui a construit des ponts vers Florentino Pérez, mais le Real Madrid avec LaLiga, il a assuré qu’il ne travaillait pour aucun club, mais pour LaLiga et que ses patrons sont la commission déléguée, l’assemblée et les conseils divisionnaires.

“Le Real Madrid est dans certains organes de la Liga. Ce sera là où vous devrez donner les explications pertinentes aux clubs, pas au président de LaLiga “, a déclaré Tebas, qui a affirmé qu’avant les autres représentants, il devra donner des justifications pour expliquer pourquoi” il l’a fait de manière cachée “, bien qu’il ait averti qu’ils avaient déjà été interrogés auparavant et avaient pas trouvé de réponse.

Il a souligné que ce qui s’était passé était un “manque de respect pour le reste des clubs de la Liga faisant un projet en secret entièrement à partir de la Liga. S’il a dit tant de choses qu’il n’a pas nui aux ligues nationales, pourquoi l’a-t-il fait caché? Evidemment parce que le président du Real Madrid ne disait pas la vérité. Le projet a fait beaucoup de mal aux ligues nationales. C’est pourquoi il l’a gardé caché. “

En plus de dire que il n’y a pas de pénalité pour ce problème, interrogé sur une modification du fair-play financier de l’UEFA, qui pourrait bénéficier à certains clubs, a souligné qu’il ne lui semble pas juste qu’il puisse y avoir un «assouplissement» en ce sens, bien que l’expression utilisée par les autorités L’organisme doit bien faire continental, au comité exécutif duquel Thèbes est devenue membre représentant les ligues européennes.

“Je veux voir l’expression concrète, mais en principe vous devez faire très attention à ce que vous faites avec le contrôle financier et en ces temps beaucoup plus encore », a déclaré le président de LaLiga, qui a assuré qu’il protège de nombreux investisseurs« s’ils ne trichent pas »et qu’ils respectent les règles.

“Ma position avec le PSG et City ne change pas. J’ai toujours dit que ce qui ne peut être fait, c’est tricher. Nous essaierons de ne pas changer les règles et de continuer sans tricher et je ne suis pas un partisan des clubs d’État ou des mécènes comme Chelsea. Je continuerai à maintenir ma position au sein de l’UEFA. Je défends la position des ligues et je ne vais pas changer cela », a-t-il déclaré.