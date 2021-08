L’un des grands concepts que nous enseignons dans nos programmes de formation au service client est le concept d’Always. C’est l’épine dorsale de la création de l’étonnement du client. Lorsque le client utilise le mot toujours suivi de quelque chose de positif, vous créez une expérience prévisible et, plus important encore, vous évoluez dans la zone d’étonnement. Par exemple, vos clients pourraient dire :

« Ils sont toujours si serviables. » « Ils sont toujours si bien informés. » « Ils me répondent toujours rapidement. » « Ils sont toujours si amicaux. » « Même en cas de problème, je sais que je peux toujours compter sur eux réparer.”

Notez que ces déclarations concernent les interactions que les clients ont avec vos employés. Souvent, il ne s’agit en réalité que d’une seule personne avec laquelle le client interagit. Alors, réfléchissez aux questions suivantes :

Que se passe-t-il toujours lorsque les clients font affaire avec vous ? Quels sont les mots que vos clients utilisent pour décrire leur expérience avec vous ? C’est bien quand ils utilisent des mots descriptifs comme amical, bien informé, serviable, etc. ? En d’autres termes, le service client et l’expérience que vous fournissez sont-ils cohérents et prévisibles ?

Cela semble simple, n’est-ce pas? Mais simple ne veut pas dire facile. Parlons de ce qui motive l’expérience Always. C’est vraiment deux mots : personnes et processus.

Cela commence par les bonnes personnes, qu’elles soient nouvellement embauchées ou qu’elles fassent partie de votre organisation depuis des années. Votre personnel doit comprendre ce qui est attendu et ce qui motive l’expérience que vous essayez de fournir. Au-delà de la compréhension, il faut une formation – et pas seulement une fois. C’est un renforcement continu de l’objectif de l’expérience client que vous souhaitez offrir. La formation peut ne durer que quelques minutes chaque semaine lors d’une réunion d’équipe hebdomadaire. Certaines organisations organisent des réunions quotidiennes au cours desquelles le service client et l’expérience sont abordés, même si ce n’est que pour deux ou trois minutes. Le fait est que ce n’est jamais un souvenir lointain.

Ensuite, il y a le processus que vous fournissez. Bien que les déclarations ci-dessus s’appliquent principalement aux personnes, vous souhaitez également disposer d’un bon processus axé sur le client pour le soutenir. Le parcours du client doit être facile. Idéalement, vous voulez que votre client dise : « Il est toujours facile de faire affaire avec lui ». Être facile est intégré au processus.

Alors, organisez une réunion d’équipe. Discutez du concept de Toujours. Discutez de vos réponses aux questions ci-dessus. Le concept Always suscite la confiance, et la confiance est l’une des principales raisons pour lesquelles les clients reviennent pour faire plus d’affaires avec vous. Faites-le correctement en créant une expérience qui garantit que les clients reviennent toujours !

Auteur : Shep Hyken

Shep Hyken, CSP, CPAE est un conférencier et auteur à succès du New York Times et du Wall Street Journal qui travaille avec des entreprises et des organisations qui souhaitent établir des relations fidèles avec leurs clients et leurs employés.