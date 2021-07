Le concepteur de F1 propose une solution de trafic qualifiant

Le concepteur de la Formule 1, Gary Anderson, a appelé le sport à introduire des temps de secteur maximum lors des qualifications pour résoudre les problèmes de circulation.

De tels problèmes ont refait surface la dernière fois en Autriche, avec Fernando Alonso raté la Q3 après avoir été bloqué par Sebastian Vettel dans le dernier virage lors de son tour lancé.

L’Allemand lui-même avait ralenti pour avoir de l’espace pour son propre tour alors que d’autres voitures devant lui faisaient de même et le soutenaient.

Des incidents similaires ont eu lieu à plusieurs reprises ces dernières années et Anderson, concepteur des équipes Jordan et Stewart F1, pense qu’un temps de secteur maximum – le temps le plus rapide pour chaque secteur multiplié par un pourcentage – doit être introduit pour y remédier.

“Les temps de secteur pourraient être le temps de secteur individuel de chaque voiture ou ceux d’une voiture de milieu de terrain et non le plus rapide, sinon les pilotes Haas seraient à fond sur leurs tours de chauffe”, a-t-il déclaré dans une chronique pour La course.

“Mais cela doit être fait en temps de secteur plutôt qu’en temps au tour complet pour empêcher les pilotes de rouler dans le dernier virage. Des circuits comme Silverstone sont corrects car ils sont très ouverts, mais à un endroit comme le Red Bull Ring, c’est carrément dangereux.

« Évidemment, lorsqu’une voiture quitte les stands, elle ne déclenche pas le début de la première section qui se trouve sur la ligne de départ-arrivée, mais elle déclenche la ligne de vitesse de sortie des stands, donc si la même section a été utilisée une fois, le 1,07 Cela donnerait au conducteur un peu plus de temps pour déterminer sa position sur la piste dans ce premier secteur.

« J’ai utilisé le facteur 1,07 car il se rapporte à la règle des 107 % qui existe pour s’assurer qu’une combinaison voiture/pilote est suffisamment rapide pour participer à une course. Mais ce pourcentage peut être n’importe quoi, il peut donc être affiné.

“Avoir une telle règle réduirait considérablement la possibilité pour les voitures de s’arrêter plus ou moins avant de commencer leurs tours rapides et empêcherait également les voitures de rouler lentement sur la ligne de course sur un tour de piste ou de refroidir leurs pneus.”

Un autre sujet de discussion en Autriche était les pénalités, avec Lando Norris et Sergio Perez ont tous deux été pénalisés – injustement aux yeux de beaucoup – pour avoir forcé un autre pilote à quitter la piste en défendant.

Anderson estime que de telles pénalités sont excessives et souhaite que le sport adopte une approche plus clémente.

« A part les pilotes qui auraient pu bénéficier de pénalités pour les autres pilotes, je ne pense pas qu’aucun de ceux sur la grille serait d’accord avec les pénalités infligées », a-t-il ajouté.

“La FIA devrait simplement effacer l’ardoise, supprimer tous les précédents qui ont été établis et convenir que le frottement est une course.

“Cela pourrait ne rien faire, mais au moins cela montrera que la F1 est prête à apporter des changements pour trouver des solutions aux problèmes qui sont visuellement si évidents, par opposition à certains pensant que” leur “pilote ou leur équipe est victime plus souvent que d’autres.

« Si rien n’est fait, la même polémique reviendra plus ou moins à chaque week-end de course.

“Nous, et j’inclus les équipes et les pilotes dans cela, voulons de la cohérence, et pour cela les choses doivent être définies en noir et blanc.”

