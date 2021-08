Le concepteur de la NES et de la SNES a pris sa retraite de Nintendo après presque 40 ans

Image : La vie de Nintendo

Lance Barr, l’homme qui a conçu les consoles NES et SNES, a pris sa retraite de Nintendo.

Barr a fait l’annonce via son compte LinkedIn personnel, déclarant qu'”après près de 39 ans chez Nintendo, je prends ma retraite et je passe à” d’autres “projets”. Il occupe le poste de Directeur Design & Marque depuis 1982, selon son profil.

Barr a joué un rôle déterminant dans la refonte de la Famicom d’origine pour le marché nord-américain, en développant le mécanisme unique de style VHS à chargement frontal qui a rendu la console si unique par rapport aux exemples précédents du matériel, comme l’Atari VCS.

Le marché nord-américain des consoles était en lambeaux après le krach de 1983, le travail de Barr était donc d’une importance vitale – la NES devait ressembler à quelque chose de nouveau et de différent, et il est juste de dire que ses efforts ont été couronnés de succès.

S’adressant à Chad Margetts et M. Noah Ward de Nintendojo en 2005, Barr a dit ceci à propos de la refonte :

La conception originale de la NES a été élaborée sur plusieurs mois, y compris un séjour de quelques mois pendant que je travaillais au Japon chez NCL. Le design a été conçu comme un système modulaire sans fil, conçu pour ressembler davantage à un système stéréo élégant qu’à un jouet électronique. Après la première présentation publique aux États-Unis au Consumer Electronics Show, on m’a demandé de reconcevoir le boîtier en fonction des nouvelles exigences techniques. Pour réduire les coûts, la fonction sans fil a été supprimée, ainsi que certains des composants modulaires tels que le clavier et l’enregistreur de données. Mais le plus grand changement a été l’orientation et la taille requises pour accueillir un nouveau connecteur de bord pour l’insertion des jeux. Le nouveau connecteur de bord était une conception “force zéro” qui permettait d’insérer le jeu avec une faible force, puis de le faire pivoter vers le bas dans la position “https://www.nintendolife.com/contact”. Le boîtier devait être conçu autour du mouvement du jeu et nécessitait que la forme et la taille de la NES évoluent à partir des concepts précédents. De nombreuses caractéristiques sont restées, telles que la couleur bicolore, les coupes latérales gauche et droite et l’aspect général “boxy”, mais les proportions changent considérablement pour s’adapter au nouveau connecteur de bord.

Le design de Barr pour la NES reste légendaire. Il a ensuite conçu la mise à jour chargée par le haut de cette console (Images : Nintendo Life)

Même aujourd’hui, la NES reste l’une des consoles les plus emblématiques de tous les temps. Barr a également créé certains des périphériques les plus uniques de la console, tels que NES Zapper, NES Advantage et NES Max, et était responsable de la refonte de la NES à chargement par le haut, avec son contrôleur «dog bone». Vous pouvez voir une rare interview vidéo avec Barr ici.

Sa prochaine entreprise serait la refonte nord-américaine de la SNES, qui a récemment fêté ses 30 ans dans cette région particulière. Alors que l’Europe conservait la forme plus arrondie du Super Famicom japonais (que Barr jugeait « trop mou et n’avait pas de bord »), l’Amérique obtint un système plus carré. Le débat fait rage pour savoir quel design est le meilleur, même en 2021, mais le design de Barr a clairement beaucoup de fans (il a également conçu la « SNES Jr ».)

Plus récemment, Barr était responsable de la conception du Wii Nunchuck.

Merci à Tim Santens pour l’astuce !