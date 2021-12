Le concepteur de Xbox Seamus Blackley condamne le harcèlement en ligne

Seamus Blackley, concepteur et créateur de la Xbox originale, s’est prononcé contre le harcèlement en ligne des femmes dans les titres multijoueurs.

Une vidéo du streamer Twitch Grenade Queen jouant à Halo Infinite est devenue virale sur Twitter dimanche après que plusieurs joueurs ont réprimandé et harcelé Grenade Queen dans les images. Les joueurs ont fait des commentaires comme « arrête Halo parce que tu n’es pas censé être ici », se référant vraisemblablement à son sexe.

Blackley a ensuite partagé le clip, condamnant le comportement tout en appelant à l’action du détenteur de la plate-forme Xbox Live Microsoft.

« Ce n’était pas l’avenir que nous avions envisagé », a déclaré Blackley sur Twitter. «En tant que communauté et avec l’aide de cela, cela doit être mis en évidence et arrêté. Il faudra un travail d’équipe entre les joueurs, les développeurs et les fabricants de consoles pour changer cela et il est temps. Il est plus que temps.

La toxicité en ligne envers les femmes est un problème constant dans les jeux vidéo, et Blackley le reconnaît. Une enquête menée par Reach3 Insights en mai 2021 indique que 59% des femmes cachent leur sexe dans les jeux multijoueurs en ligne pour éviter le harcèlement. Seulement 39 % des personnes interrogées pensent que les grandes marques en font assez pour soutenir les femmes.

« Je sais que ce n’est pas nouveau. Je sais que vous êtes en colère parce que rien n’a été fait depuis longtemps », a déclaré Blackley sur Twitter. « Vous avez raison. Cela ne me motive que plus. Il est possible de nettoyer ces environnements. Faisons-le. »

Le directeur de Xbox, Phil Spencer, a récemment évoqué les allégations en cours contre Activision Blizzard, Microsoft a donc un précédent pour reconnaître des problèmes similaires.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.