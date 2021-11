Le concepteur multijoueur Halo Infinite rejoint Respawn pour un nouveau projet Star Wars

Le concepteur multijoueur senior de Halo Infinite, Patrick Wren, a quitté 343 Industries pour rejoindre Respawn Entertainment afin de travailler sur un jeu Star Wars.

Wren a annoncé sur Twitter qu’il avait rejoint « l’équipe Jedi » en tant que concepteur de rencontres senior chez Respawn sur un projet non annoncé. Wren a déjà travaillé sur l’univers de Star Wars, après avoir travaillé sur Star Wars : First Assault en 2012-2013. Le jeu a été annulé dans le cadre du rachat par Disney de la marque Star Wars à George Lucas.

Je suis heureux d’annoncer qu’aujourd’hui est mon premier jour dans l’équipe Jedi en tant que Senior Encounter Designer @Respawn. Je suis tellement excité d’être de retour sur Star Wars et de travailler avec cette équipe incroyable. pic.twitter.com/JItAkdB5xa – Patrick Wren (@Witdarkstar) 8 novembre 2021

Wren a rejoint 343 Industries en 2013 où il a travaillé plus récemment sur Halo 5: Guardians et Halo Infinite. Sa décision de quitter le studio juste avant le lancement de Halo Infinite ne signale rien de négatif sur le jeu. Il est courant qu’il y ait du roulement à la fin des projets.

Quant à ce que Wren fait à Respawn, il porte un t-shirt Star Wars Jedi: Fallen Order, ce qui suggère qu’il contribue à la rumeur de la suite. EA a pratiquement confirmé qu’il faisait une suite, ce qui n’est pas surprenant étant donné que le premier jeu s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires.

GameSpot a contacté EA pour tenter d’obtenir plus de détails.

EA n’a pas l’intention de faire d’annonces sur ses futurs jeux Star Wars avant 2022. « Nous sommes tous impatients de célébrer avec vous l’année prochaine lorsque nous partagerons notre vision de la Galaxie de très loin! » EA a déclaré en juillet.

Les jeux Star Wars: Battlefront d’EA se sont combinés pour se vendre à plus de 33 millions d’exemplaires, nous ne serions donc pas surpris de voir également un troisième jeu de cette série. Au total, les jeux Star Wars créés par EA se sont vendus à plus de 52 millions d’exemplaires.

Quels que soient les futurs jeux Star Wars d’EA en préparation, un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert d’Ubisoft et de l’équipe qui a créé The Division se joindra à eux.

« EA a été et continuera d’être un partenaire très stratégique et important pour nous maintenant et à l’avenir », a déclaré à Wired le patron des jeux Disney, Sean Shoptaw. « Mais nous avions l’impression qu’il y avait de la place pour les autres. »

Dans d’autres nouvelles de Star Wars, Knights of the Old Republic arrive sur Nintendo Switch le 11 novembre, tandis que le nouveau film Rogue Squadron de la réalisatrice de Wonder Woman Patty Jenkins a été retardé.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.