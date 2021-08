Le concert à guichets fermés de Garth Brooks au stade de Nashville reporté au milieu d’une violente tempête de foudre

Le spectacle à guichets fermés de Garth Brooks au Nissan Stadium de Nashville a été reporté samedi soir au milieu d’un violent orage sur le Middle Tennessee. Au début, les responsables du stade ont même dit aux détenteurs de billets qui n’étaient pas encore arrivés aux portes de s’abriter sur place dans leurs voitures. Il y avait aussi un ordre d’évacuation, mais certains ont noté que beaucoup dans la foule n’ont pas cherché d’abri et sont restés sur leurs sièges. Tard samedi soir, les responsables du stade ont confirmé que le spectacle serait reporté et qu’il y aura une tentative de reprogrammer dimanche soir.

L’annonceur de l’AP a demandé aux spectateurs de se mettre à l’abri car un avis de foudre était en place alors que le concert était censé commencer, a rapporté le journaliste du Tennessean Mattew Leimkuehler. Les responsables du Nissan Stadium ont également dit aux fans qui étaient toujours sur le parking de rester dans leur voiture. Les supporters qui étaient déjà aux portes ont été invités à continuer pour chercher refuge dans le stade.

Je viens d’entrer dans le Nissan Stadium pour @garthbrooks alors que l’annonceur de l’AP a demandé aux spectateurs de se mettre à l’abri en raison d’un avis de foudre. Des éclairs constants jaillissent alors que la tempête arrive du nord. Je crois qu’Emmylou Harris était sur scène pour le set de @opry avant le délai. pic.twitter.com/tfond4Ks0V – Matthew Leimkuehler (@mattleimkuehler) 1er août 2021

Emmylou Harris et Trisha Yearwood étaient sur scène au moment où l’ordre d’évacuation a été donné, rapporte The Tennessean. Chris Young a interprété le set d’ouverture d’Opry. La musique pourra reprendre 30 minutes après le dernier coup de foudre à moins de 13 kilomètres du stade. Le National Weather Service a émis un avertissement d’orage violent pour les comtés de Davidson et Wilson à 19h57 CT, et il devait expirer à 20h45 CT.

Le concert de Brooks devait être l’un des plus grands événements musicaux de Music City puisque de nombreuses restrictions COVID-19 ont été levées. Plus de 70 000 fans étaient attendus. Lors d’une conversation avec des journalistes vendredi, Brooks a déclaré que le concert ressemblait à un retour aux sources, d’autant plus qu’il peut voir le Nissan Stadium depuis sa maison.

“J’aime ça. J’aime dormir dans ton propre lit, [then] tu dois descendre, jouer au stade. … Pour tous ceux qui connaissent leur histoire avec moi dans cette ville, nous avons emménagé dans [former] Maire [Richard] La vieille maison de Fulton en 90, peut-être 91”, a déclaré le Country Music Hall of Famer, rapporte The Tennessean. “Pourquoi c’est différent de partout ailleurs, c’est simplement parce que ces personnes dans ces sièges, je sais que beaucoup être des gens qui habitent à côté.”

Lors du concert de Garth Brooks à Nashville ce soir, environ un tiers de la foule a simplement ignoré un ordre d’évacuation et a applaudi à l’approche d’un orage majeur. Au cas où vous seriez surpris que des gens refusent de se faire vacciner. pic.twitter.com/aORb36cuhW – Sam Warlick (@sawarlick) 1er août 2021

Les masques n’étaient pas requis pour l’événement, car le Nissan Stadium est un lieu en plein air, bien que les responsables aient encouragé les fans non vaccinés à porter des couvre-visages. Brooks a déclaré que ses employés de tournée seront invités à porter des masques jusqu’en janvier. “Notre travail consiste à rassembler les gens en masse. Si c’est une mauvaise chose, nous devons prendre du recul. C’est ce que nous ferons. Même si je déteste le faire, ce serait un honneur parce que vous faites votre part”, a déclaré Brooks mercredi. “Mon souhait est que … nous fassions tout en sécurité pour pouvoir en profiter et ne pas nous asseoir dans les gradins en ayant peur.”