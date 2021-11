Le concert d’Adele à Oprah prouve qu’elle n’a pas perdu la voix avec des kilos

Il y a des chanteurs qui vous font ressentir la musique d’une manière que vous n’aviez pas réalisé que vous aviez manqué – jusqu’à ce que vous les entendiez à nouveau.

Quelqu’un comme Barbra Streisand, quelqu’un comme Whitney Houston, et maintenant, quelqu’un comme Adele. Ainsi, entendre la 15 fois lauréate d’un Grammy dans « Adele One Night Only » – un concert spécial de CBS préenregistré à l’observatoire Griffith de LA avec le panneau Hollywood en toile de fond – a été une nouvelle révélation dimanche, six ans après sa sortie. « 25 » et cinq jours avant qu’elle ne publie son suivi très attendu, « 30 », vendredi.

Avec un who’s who dans le public – de Leonardo DiCaprio et Lizzo à Drake, James Corden et Melissa McCarthy – Adele, maintenant âgée de 33 ans, a reçu une ovation debout après une ovation debout alors qu’elle rappelait à tout le monde cette voix et sa capacité unique à rouler dans les profondeurs émotionnelles . Même si, comme elle l’a admis à Oprah Winfrey, 67 ans, dans une interview qui a été entrecoupée tout au long du concert, elle n’est pas aussi « profonde » que ses chansons pourraient le laisser penser. C’était précisément le genre de réalisation de soi effacée qui vous permet de vous connecter avec Adele malgré ses dons apparemment d’un autre monde.

« Ce n’est pas mon travail de valider ce que les gens pensent de leur corps », a déclaré Adele à Winfrey à propos des plaintes des fans en ligne selon lesquelles elle les avait « trahi » en perdant du poids. Elle a également admis qu’elle pouvait maintenant soulever 160 livres au gymnase – et a interprété une autre nouvelle chanson, la « Hold On » dépouillé, sur laquelle elle avoue avoir « du mal à ressentir du tout » pendant les moments les plus sombres de son divorce.CBS

L’air resplendissante dans une robe noire moulante et brillante qui montrait sa perte de poids de 100 livres tout en ayant toujours l’air classique d’Adele, la superstar a naturellement ouvert le concert avec « Hello », une chanson qu’elle a dit à Winfrey qu’elle devra probablement commencer chaque spectacle avec pour le reste de sa vie. Ici – et sur d’autres tubes tels que « Someone Like You », « When We Were Young » et son single n ° 1 actuel « Easy on Me » – elle sonnait encore mieux que vous ne vous en souvenez, bien que, avec un concert enregistré, il est difficile de dire à quel point les ajustements ont été effectués en post-production.

Adele a dit à Oprah Winfrey qu’elle n’avait toujours que de l’amour pour Konecki, qui était également dans le public avec leur fils Angelo, 9 ans. « Je pense que Simon m’a probablement sauvé la vie, pour être honnête avec vous », a-t-elle déclaré. « La stabilité que lui et Angelo m’ont donnée, personne d’autre n’aurait jamais pu me la donner. » Joe Pugliese/CBS Un nouveau morceau, la ballade au piano à la Elton et le prochain single « I Drink Wine », a été interprété après qu’Adele a discuté de ses propres problèmes avec l’alcool conduit par son père alcoolique. « Cela m’a pris mon père », a-t-elle déclaré à Winfrey avant de révéler qu’après sa séparation de son ex-mari Simon Konecki, 47 ans, elle a cessé de boire et a commencé à s’entraîner « pour me garder en quelque sorte centré ». Joe Pugliese / CBS

Mais une chose est sûre: elle a prouvé qu’elle n’avait pas perdu un peu de cette puissance vocale avec ces 100 livres, ou « quelque part par là », comme elle l’a dit à Winfrey.

L’interview d’Oprah étant entrecoupée de numéros, il était difficile pour le concert d’avoir un véritable flux, mais Adele a offert un aperçu de « 30 » en lançant du matériel de son nouvel album.

Un nouveau morceau, la ballade au piano à la Elton et le prochain single « I Drink Wine », a été interprété après qu’Adele a discuté de ses propres problèmes avec l’alcool conduit par son père alcoolique. « Cela m’a pris mon père », a-t-elle déclaré à Winfrey avant de révéler qu’après sa séparation de son ex-mari Simon Konecki, 47 ans, elle a arrêté de boire et a commencé à s’entraîner « pour me garder en quelque sorte centrée ».

Mais Adele a dit à Winfrey qu’elle n’avait toujours que de l’amour pour Konecki, qui était également dans le public avec leur fils Angelo, 9 ans.

Adele a également discuté de sa nouvelle romance avec Rich Paul, un « super » agent sportif de 39 ans – « C’est très fluide », a déclaré le chanteur rougissant – avant de terminer le concert avec une autre nouvelle chanson, « Love Is a Game », qui se termine » 30. » Mais, Adele a dit à Winfrey, « Je ne le traite plus comme un jeu. » CBS

« Je pense que Simon m’a probablement sauvé la vie, pour être honnête avec vous », a-t-elle déclaré. « La stabilité que lui et Angelo m’ont donnée, personne d’autre n’aurait jamais pu me la donner. Surtout à cette époque de ma vie, j’étais si jeune, et je pense que je me serais un peu perdu dans tout ça… J’aurais pu facilement emprunter des chemins louches.

Après qu’Adele ait abordé toute l’attention autour de sa perte de poids et comment cela a même déçu certains de ses fans – « Ce n’est pas mon travail de valider ce que les gens pensent de leur corps », a-t-elle dit – elle a interprété une autre nouvelle chanson, le dépouillé « Hold On », sur lequel elle avoue avoir « eu du mal à ressentir du tout » pendant les moments les plus sombres de son divorce.

Ensuite, Adele a discuté de sa nouvelle romance avec Rich Paul, un « super » agent sportif de 39 ans – « C’est très fluide », a déclaré le chanteur rougissant – avant de terminer le concert avec une autre nouvelle chanson, « Love Is a Game », qui se termine » 30. » Mais, Adele a dit à Winfrey, « Je ne le traite plus comme un jeu. »