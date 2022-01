Le concert de Bad Bunny appelé « Super-Spreader » à Porto Rico

Crédit photo : Bad Bunny

Un concert de Bad Bunny à Porto Rico est qualifié d’événement à grande diffusion.

Le New York Times rapporte que Porto Rico est confronté à une augmentation de 4 600 % des nouveaux cas de coronavirus. Environ 2 000 personnes ont déclaré être tombées malades après avoir assisté au concert de Bad Bunny – où une foule de 60 000 personnes s’est rassemblée. Environ les trois quarts de la population adulte de Porto Rico ont reçu au moins deux doses de vaccin.

« Le concert faisait partie d’une série d’événements d’affaires, de fêtes d’entreprise et de réunions de famille qui ont alimenté une augmentation de 4 600 % des cas sur l’île, une augmentation dont les responsables de la santé publique craignent qu’elle puisse persister dans la nouvelle année », The New York Times le rapport lit.

Le concert de Bad Bunny a eu lieu les 10 et 11 décembre à l’Estadio Hiram Bithorn, et des protocoles COVID-19 stricts étaient en place. « Ceux qui ne portent pas de masque seront retirés de l’événement et condamnés à une amende de 100 $ », ont déclaré les organisateurs de l’événement.

Mais Billboard rapporte que même si les participants au concert de Bad Bunny ont suivi ces règles à l’intérieur du stade, une fois à l’extérieur, ils ont abandonné les masques.

« Le premier soir de l’événement, lorsque Billboard était présent, la majorité des participants ont abandonné leurs masques une fois à leur place », note Billboard. Billboard rapporte également que le personnel était strict sur la vérification du statut de vaccination COVID-19 à l’entrée, mais le mandat du masque n’était pas appliqué une fois à l’intérieur.

« Les cas quotidiens pour 100 000 habitants à Porto Rico sont passés de 3 à 225 en seulement trois semaines, et les hospitalisations commencent à augmenter », a tweeté Rafael Irizarry, un statisticien de l’Université Harvard qui enregistre les données COVID-19.

« J’ai remarqué pour la première fois que quelque chose se passait le 13 décembre et j’ai alerté le ministère de la Santé », a déclaré Irizarry au New York Times. « Au 14 et 15, c’était évident. J’ai appelé le gars qui gère la base de données et lui ai dit : « Y a-t-il une sorte de problème dans la base de données ? »

Les protocoles COVID-19 sur l’île entrent dans des mesures plus strictes. Le gouverneur Pedro R. Pierluisi a ordonné aux restaurants de réduire leur capacité. Les grands événements publics comme le concert de Bad Bunny nécessitent une vaccination et un test COVID-19 négatif. Les passagers qui arrivent sur l’île doivent présenter un test négatif effectué dans les 48 heures avant leur arrivée, quel que soit leur statut vaccinal.