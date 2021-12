Le concert de Bad Bunny lié à des milliers de contrats COVID-19

Un week-end de concerts du rappeur Bad Bunny a été associé à plus de 2 000 cas de COVID-19. Le rappeur – de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio – s’est produit dans un stade bondé les nuits du vendredi 10 et du samedi 11 décembre à San Juan, Porto Rico. Selon un rapport du journal local El Nuevo Dia, au moins 2 005 cas positifs de coronavirus ont désormais été liés aux performances.

Le rapport d’El Nuevo Dia vendredi a été repris pour les lecteurs de langue anglaise par Newsweek, qui s’est également entretenu avec le bureau d’épidémiologie de Porto Rico. Les responsables ont déclaré avoir confirmé que 2 005 patients COVID avaient assisté au concert de Bad Bunny ou étaient entrés en contact avec quelqu’un d’autre qui l’a fait peu de temps après. Ils mettent en garde non seulement contre la gravité de cette épidémie particulière, mais aussi contre ses implications pour d’autres concerts et événements majeurs dans le monde. Cependant, Porto Rico en particulier est aux prises avec la variante omicron.

Et c’est à noter, c’était un concert EXTÉRIEUR. – David Begnaud (@DavidBegnaud) 25 décembre 2021

La flambée des nouveaux cas de COVID-19 dans de nombreuses régions du monde en ce moment est due à la variante omicron – une mutation du nouveau coronavirus qui, selon les scientifiques, est plus transmissible que les souches précédentes. En deux semaines, le nombre moyen de cas quotidiens à Porto Rico est passé d’environ 100 à 5 148 par jour, selon un rapport du New York Times. El Nuevo Dia a rapporté que 92% des nouveaux cas documentés à Porto Rico étaient des cas de variante omicron la semaine dernière.

Les statistiques sont similaires sur la partie continentale des États-Unis, où les responsables de la santé publique documentent désormais en moyenne 200 000 nouveaux cas par jour. Le directeur de l’Institut national de la santé, Francis Collins, a averti que ce nombre augmentait et était sur le point d’atteindre jusqu’à 1 million de cas par jour si des mesures ne sont pas prises pour ralentir à nouveau la propagation.

« Je sais que les gens en ont marre », a déclaré Collins à NPR. « J’en ai marre aussi, croyez-moi. Mais le virus n’est pas fatigué de nous. Il passe un bon vieux temps à changer de forme tous les deux mois, à proposer de nouvelles variantes et à trouver des moyens d’être encore plus contagieux. Même si le risque de gravité est un peu plus faible, nous pourrions avoir un million de cas par jour si nous ne sommes pas vraiment attentifs à toutes ces stratégies d’atténuation. »