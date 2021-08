Le concert de Wattstax : Woodstock de plus que Soul

Par une chaude journée d’août de 1972, une mer de Noirs a rempli le Los Angeles Memorial Coliseum pour l’un des plus grands concerts de l’époque. Le concert de Wattstax reste une pierre de touche culturelle, un moment où Blackness cherchait à se soigner en se célébrant.

Vivez le concert de Wattstax.

Le concert de Wattstax était plus que le Woodstock de la soul, c’était un instantané de la Mouvement Black-is-Beau en pleine floraison; un baume au début des années 70 pour les blessures causées par les luttes des années 60 et les difficultés du Vietnam, qui ont fait naître un sentiment de solidarité et de célébration au sein d’une communauté et d’une culture. Le spectacle historique est né du Watts Summer Festival, qui avait commencé en 1966, un an après les émeutes de Watts, pour présenter l’art et la musique vibrants de la communauté. L’art africain, un défilé et un concours de beauté étaient les pièces maîtresses de l’événement annuel, avec des sommités de Hugh Masekela à Muhammad Ali prenant part à la fin des années 60.

Dossiers Stax, surnommé « Soulsville » comme un contre-sens intentionnel à MotownLe surnom de “Hitsville” de ‘s, s’est fait le champion en tant que label à l’écoute de la rue. Au début des années 1970, il n’y avait pas de label plus noir en tête des charts que l’empreinte Memphis d’Al Bell. Stax a vu une opportunité de s’associer au Watts Summer Festival pour à la fois créer une vitrine noire et obtenir une grande publicité pour un label qui défendait Blackness, reversant tous les bénéfices à des œuvres caritatives communautaires.

L’événement a également donné à Stax l’occasion de mettre en évidence une liste qui avait traversé une période de flux à l’aube des années 1970. Stax célèbre perdu Otis Redding et la plupart des Bar-Kay originaux dans un tragique accident d’avion en 1967, et les superstars du label Sam & Dave (de la renommée de “Soul Man”) ont déménagé chez Atlantic Records un an plus tard. Pour atténuer les pertes, Bell avait été le fer de lance d’une augmentation des libérations du pilier Isaac Hayes, ainsi que de nouvelles stars comme les Temprees et les Soul Children, les Bar-Kays désormais rénovés et le légendaire Chanteurs incontournables, qui avait rejoint Stax en 1968. Il s’agissait de projets destinés à renforcer et à rétablir la réputation du label. Bell a considéré le concert de Wattstax comme un excellent moyen de cimenter les nouvelles voix du label.

Le concert de Wattstax

La chanteuse Kim Weston (ironiquement, un ancien de la Motown) a ouvert l’événement avec une interprétation émouvante de “The Star Spangled Banner”, suivie par un jeune révérend Jesse Jackson, le MC officiel de l’événement, a livré sa signature entraînante et à venir ” Je suis quelqu’un ». Weston a ensuite dirigé un groupe de jeunes noirs à travers l’hymne national noir, « Lift Every Voice & Sing », et le ton a été donné pour le spectacle. Les Staple Singers étaient relativement nouveaux pour Stax, mais l’héritage du groupe était déjà ancré dans des années de tradition de protestation noire, ayant joué lors de campagnes d’inscription des électeurs dès la fin des années 1950. Leur interprétation de “Respect Yourself” a servi de point culminant au début du spectacle, avec la voix distinctive de Mavis menant le groupe à travers un “I’ll Take You There” émouvant qui a fait du LA Memorial Coliseum l’impression d’un renouveau baptiste.

La vitrine de Stax était plus qu’efficace ; alors que le public a pu voir la soul, le blues, le rock et la pop pour lesquels le label était devenu connu pour le live. Le guitariste de blues Albert King a livré des standards comme « I’ll Play the Blues For You » et « Killing Floor », aux côtés des succès pop-soul de Carla Thomas comme « Gee Whiz » et « BABY ». Les Bar-Kays ont présenté une performance explosive de “Son Of Shaft” et se sont annoncés comme un formidable groupe de funk-rock. De grandes performances sont également venues de The Temprees, Guillaume Bell, Rance Allen, Rufus Thomas, Luther Ingram et les nouveaux arrivants. Il y avait même un chant gospel de “Old Time Religion”, mettant en vedette une foule d’artistes de label, dirigés par Bell et Eddie Floyd.

En raison de problèmes d’horaire, il y a eu des absences notables dans la liste. Mais pour ceux qui sont montés sur scène, ce fut un cap captivant pour le label. Le point culminant incontesté, cependant, a été la performance de clôture d’Isaac Hayes, qui a fermement annoncé la légende de Memphis comme une icône culturelle. Drapé dans son gilet de chaîne à maillons dorés distinctif, avec sa tête chauve et ses lunettes de soleil omniprésentes, Ike s’est investi dans des performances stellaires de “Theme from ‘Shaft'” (à l’origine coupé du film de concert en direct suivant en raison du droit d’auteur du film), ” Soulsville » et « Jamais ne peut dire au revoir ». Ces performances l’ont à la fois affirmé comme la pierre angulaire du label et ont servi de bénédiction à Wattstax dans son ensemble; Hayes incarne la nouvelle conscience noire et le cool sans effort de la soul de Memphis. C’était une journée de conscience noire cristallisée dans un dernier set.

Le documentaire Wattstax

Un film/documentaire de concert appelé Wattstax sortira un an après le spectacle, et il sert non seulement de document sur les performances, mais aussi sur la vie noire du début des années 1970 à Watts. Al Bell avait recruté les cinéastes David Wolper et Mel Stuart pour le film, mais a utilisé une équipe de tournage principalement noire pour capturer à la fois le spectacle et les interviews dans toute la communauté. Le documentaire présente également des images des émeutes et des commentaires humoristiques sur la politique et la culture de Richard Pryor, qui était sur le point de devenir une grande célébrité et à son apogée sociopolitique. En 2004, Stuart s’est souvenu d’avoir rencontré Richard Pryor avant l’inclusion du comédien légendaire dans le film. “J’ai commencé à lui parler”, se souvient Stuart. « Et je lui ai dit : ‘Dis, que penses-tu des femmes ? A propos de sexe ?’ ou ‘Que penses-tu du blues ou du gospel ?’ Peu importe. Et il se retrouverait avec une demi-heure de retard, de nulle part. Et nous l’avons utilisé. C’était merveilleux.

Le documentaire Wattstax est un instantané non filtré de l’époque, avec des voix noires discutant des problèmes noirs avec une honnêteté sans prétention et sans faille. Il comprend également des performances d’artistes Stax qui n’ont pas joué lors du spectacle, comme The Emotions et Johnnie Taylor. Malgré les défis de montage avec la performance de Hayes et une note R qui a empêché d’attirer un large public, le film de concert a remporté une nomination aux Golden Globes du meilleur documentaire.

L’héritage du concert de Wattstax

Le concert de Wattstax a fait face à quelques plaintes. La présence de la police à l’événement a été critiquée et les dirigeants communautaires ont estimé que le festival était passé de la base à une commercialisation grossière. Mais l’esprit de l’événement était puissant et a perduré des décennies après le spectacle lui-même. C’était le deuxième plus grand rassemblement d’Afro-Américains lors d’un événement à l’époque, avec plus de 110 000 personnes présentes, juste après les années 1963. Marche sur Washington. Un total de 73 000 $ a été amassé pour la communauté de Watts.

“Nous pensions que Wattstax démontrerait les attributs positifs de la fierté noire et la substance unique trouvée dans la vie, la vie et le mode de vie de la classe ouvrière et de la classe moyenne afro-américaine”, a expliqué Bell en 2004. “Tout en révélant un aperçu de leurs pensées internes à une époque où nous luttions encore pour être reconnus, respectés, acceptés en tant qu’êtres humains et pour nous voir accorder des « droits égaux » dont jouissent tous les autres groupes ethniques dans le segment plus large de la société américaine. »

En donnant la parole à la communauté à un moment où elle était si désireuse de parler pour elle-même, Bell et Stax ont fourni une plate-forme pour une culture qui avait été calomniée et marginalisée à la suite du mouvement des droits civiques. Wattstax est un document, mais c’est aussi un triomphe. Comme tant de luttes de cette période résonnent aujourd’hui, il est important de célébrer ce qu’était ce spectacle, ce qu’il signifiait (et signifie toujours) et ce qu’il reflète sur l’expérience noire en Amérique.

Musique noire recadrée est une série éditoriale en cours sur uDiscover Music qui cherche à encourager un objectif différent, un objectif plus large, un nouvel objectif, lors de l’examen de la musique noire; un non défini par des paramètres de genre ou des étiquettes, mais par les créateurs. Les ventes, les graphiques, les premières et les raretés sont importants. Mais les artistes, la musique et les moments qui façonnent la culture ne sont pas toujours des best-sellers, des sommets des charts ou des succès immédiats. Cette série, qui concentre des écrivains noirs écrivant sur la musique noire, jette un nouveau regard sur la musique et les moments qui ont été auparavant négligés ou dont les histoires n’ont pas été racontées dans le contexte approprié.