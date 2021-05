Le concert du 50e anniversaire d’Aerosmith reporté à 2022

AÉROSMITHLe concert au célèbre Fenway Park de Boston, initialement prévu pour l’année dernière mais reporté en raison de la pandémie COVID-19, aura désormais lieu en septembre 2022.

Le groupe déclare: “Nous voulions vous faire savoir que notre spectacle du 50e anniversaire de Fenway se tiendra au jeudi 8 septembre 2022. Bien que nous sachions que cela signifie que vous devez attendre un peu plus longtemps, nous sommes convaincus que c’est la bonne décision. pour nous assurer que nous vous offrons tout le spectacle que vous méritez pour tous ceux qui ont conservé leur billet pour voir ce spectacle. Tous les billets seront valables pour les nouvelles dates. Consultez vos courriels pour plus de détails. Nous sommes impatients de basculer avec vous tous ! “

Avant le dernier report, le AÉROSMITH Le spectacle à Fenway devait avoir lieu le 16 juillet 2021.

En janvier 2020, les rockeurs légendaires ont été honorés en tant que Personne MusiCares de l’année pour leurs efforts philanthropiques considérables et leur impact indéniable sur l’histoire de la musique américaine.

AÉROSMITH est l’un des groupes de rock américains les plus vendus de tous les temps, ayant vendu plus de 150 millions d’albums dans le monde et été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll. Avec 25 albums d’or, 18 albums de platine et 12 albums multi-platine, ils détiennent le record du plus grand nombre de certifications par un groupe américain et sont à égalité pour le plus d’albums multi-platine d’un groupe américain. Le groupe a marqué 21 succès parmi les 40 meilleurs du Billboard Hot 100, dont neuf succès n ° 1 du Mainstream Rock. Ils sont les récipiendaires d’innombrables prix dont quatre Grammys, six American Music Awards, quatre Prix ​​Billboard, dix MTV Video Music Awards et maintenant Personne MusiCares de l’année, parmi de nombreux autres honneurs. Prouvant qu’ils peuvent facilement traverser les frontières des genres, ces légendes du rock ont ​​même remporté un Prix ​​Soul Train pour “Best Rap Single” pour leur remix de RUN-DMCde “Prend cette voie”.



