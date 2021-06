“Le concert était un cri de tous mes compatriotes de ‘Plácido, tu es à nous'”

MADRID, 10 juin (EUROPA PRESS) –

Le ténor espagnol Placido Domingo a reçu la reconnaissance de ‘Ambassadeur honoraire du patrimoine mondial de l’Espagne’ veiller à ce que les applaudissements et les ovations de mercredi dernier à l’Auditorium national à son retour en Espagne aient été “un cri de tous les compatriotes de ‘Plácido, tu es à nous'”.

“C’était un cri de tous mes compatriotes de cette ville espagnole et ville merveilleuse. Lorsqu’il commençait la première romance, il croyait qu’il ne pouvait pas la terminer », a déclaré Domingo lors de l’événement organisé par l’ADIPROPE au Théâtre Royal, au cours duquel il a reçu une plaque et un livre hommage.

Pour le ténor, lorsqu’un artiste monte sur scène “la chose logique” est que lorsqu’il a fini de jouer, le public applaudit s’il pense que ça lui a plu. “Mais hier je suis sorti, et rien d’autre pour sortir et voir le public qui s’est levé de leurs sièges ne peut être décrit“, a ajouté.

Justement, juste après le concert, le chanteur d’opéra a déjà décrit certaines de ses émotions. “C’était un concert unique et je pense que le public s’en souviendra pour toujours. Oui moi aussi. Je voulais vraiment chanter dans mon Madrid, mon Madrid “Il a déclaré en coulisses, dans des déclarations recueillies par Europa Press.

Le ténor, entouré de plusieurs artistes du concert, a reconnu avoir “bougé” dans diverses parties du spectacle, tandis que certains de ses proches ont également partagé cette émotion, précisant que le retour dans la capitale était “un moment tant attendu”. De nombreuses personnes attendaient à la sortie de l’Auditorium pour prendre une photo ou saluer le ténor espagnol.

Lors de la cérémonie de livraison ce jeudi, Domingo a remercié “Dieu” et sa famille – sa femme, Marta, et son fils Álvaro Domingo présents à l’événement – pour tout le soutien reçu et a indiqué son intention “d’aller de l’avant”. “Allons de l’avant. Si tu te sens assez fort pour monter sur scène, je me considère bien payé“, a ajouté.

En ce qui concerne le prix, il a avancé qu’il porterait “le nom de l’Espagne et de sa culture encore plus fortement”, tout en rappelant qu’il s’agissait de quelque chose qui “a toujours” fait “sans titre officiel”. “Tout au long de ma vie, cela a toujours été un devoir et une fierté de faire connaître la beauté, la sensibilité et le caractère de l’Espagne au-delà de nos frontières”, a-t-il souligné.

De plus, il a fait allusion au lieu où il a reçu le prix, au Théâtre Royal. “Recevoir ce prix dans mon Madrid, dans ce lieu bien-aimé et auquel tant d’expériences m’unissent, est très spécial “, fit remarquer Domingo, excité.

Le président de l’ADIPROPE, Ignacio Buqueras, a également révélé que la reine Sofia a envoyé une lettre personnelle adressée à Domingo dans laquelle elle félicite le ténor pour le prix et lui envoie “un salut affectueux”.

ADIPROPE diffuse, prend soin et promeut la connaissance du patrimoine mondial de l’Espagne, en réunissant tous ceux qui souhaitent travailler en faveur du patrimoine mondial large et varié. Le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa et le joueur de tennis Rafael Nadal recevront bientôt cette reconnaissance.

576307.1.260.149.20210610142304