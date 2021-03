Le concert historique des Rolling Stones en 1971 à Londres

En mars 1971, tout était en place pour la sortie de Les pierres qui roulent‘ Doigts collants le mois suivant. Alors pourquoi sont-ils partis en tournée ce mois-là? Les groupes ont souvent tourné pour soutenir leurs albums, soit en commençant une tournée peu de temps après la sortie d’un disque, soit en rendant leur nouvel album disponible pendant la tournée – mais dans ce cas, The Stones a décidé de tourner avant que le disque n’arrive sur les étagères, à partir de Newcastle le 4 mars et se terminant dix jours plus tard au Roundhouse de Londres.

La raison de cette tournée de Stones au Royaume-Uni, leur première depuis 1966, était une question d’opportunité. Pour des raisons fiscales, les cinq Stones avaient décidé de déménager en France, et ils devaient être hors du pays avant le début de la nouvelle année fiscale au cours de la première semaine d’avril.

Leur dernier concert en Angleterre, bien que ne faisant pas officiellement partie de la tournée, avant de se rendre dans le sud de la France, a eu lieu au Marquee Club de Londres le 26 mars. Selon le Melody Maker, c’était «devant un public restreint mais élite qui comprenait Eric Clapton, Jimmy Page, Ric Grech et Andrew Oldham. »

Une équipe de tournage était là pour capturer l’événement et c’est le plus proche que nous puissions obtenir pour «voir» le groupe lors de leur tournée ’71, car toutes les chansons de leur performance Marquee sauf une ont été jouées pendant la tournée.

Leur set démarre avec « Live With Me » de Laisse le saigner et après une intro au piano typique de Ian Stewart, le groupe a immédiatement pris son envol, aidé par leur nouvelle section de cor de Jim Price et Bobby Keys qui ajoutent sans effort une ambiance funky soul du sud.

Les Stones ont profité de l’occasion pour présenter quatre des neuf titres de Sticky Fingers. Le premier numéro au Marquee qui avait été joué tout au long de leur tournée de mars était «Dead Flowers». La deuxième chanson Sticky est «I Got The Blues», qui ne faisait pas partie de leur tournée. Ce dernier est une ballade influencée par Stax qui rappelle Otis Redding avec le sax ténor de Keys au premier plan. Suite à leur performance Marquee de cette chanson, elle ne sera pas rejouée sur scène avant la tournée No Security de 1999.

L’affection du groupe pour les chansons de Chuck Berry est bien documenté. Les Stones ont inclus deux originaux de la légende Chess Records sur leur tournée 1969, les ayant présentés sur Get Yer Ya-Yas Out; ils ont maintenu la tradition pour leur tournée britannique de 1971, ainsi que leur tournée en Europe l’année précédente, en couvrant cette fois «Let It Rock».

A cette époque (et pour toujours) et pendant quelques années avant cela, l’un des moments forts de leurs concerts était «Midnight Rambler»; leur version Marquee de la chanson qui est apparue pour la première fois sur Let It Bleed est superbe. «Midnight Rambler a fait ses débuts en live à Hyde Park en 1969. Au Marquee, le groupe semble opérer de l’intérieur de la chanson, en harmonie avec toutes les nuances de ce classique. Mick Jagger est brillant, à la fois vocalement et à l’harmonica, tandis que Keith et Mick Taylor donnent à la chanson un «avantage» rarement amélioré.

Un spectacle de Stones sans «Satisfaction»? Cela s’est rarement produit depuis qu’il est sorti en single en juin 1965 et ici, le groupe prend l’ouverture de la chanson à un rythme plus langoureux que dans la plupart des autres occasions, ce qui la fait sonner comme une nouvelle chanson par endroits, mais il parvient toujours à construire à son apogée plus traditionnelle.

L’ensemble se termine avec de nouvelles chansons, les deux sont de Sticky Fingers et les deux sont sur le single qui a annoncé l’album. Le riff d’ouverture de « Bitch » est le classique Keith et, comme beaucoup d’autres numéros de l’ensemble, il bénéficie des cornes de Price / Keys et d’un backbeat solide comme le roc de Charlie.

«Brown Sugar» amène l’ensemble à un point culminant approprié. Il faudrait deux ans avant que le groupe ne donne à nouveau des concerts en Grande-Bretagne. Comme leur ancien manager Andrew Loog Oldham l’a dit à l’époque au New Musical Express, «ils sont toujours le groupe live le plus fertile qui soit. Ils aiment toujours les chansons. Le business de la musique n’a rien à voir avec la vraie vie, contrairement aux Stones. »

Les Rolling Stones ‘From The Vault – The Marquee – Live In 1971 DVD est disponible peut être acheté ici.

