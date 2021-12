Le concert Sebastian Fundora vs. Erikson Lubin

Fundora, avec son promoteur Sampson Lewkowicz et son équipe

Comme prévu, et il est louable de garder la parole, l’égalité finale se jouera entre le vainqueur de Fundora vs. Sergio García et l’Américain Erickson Lubin.

Ce combat rejoindra probablement l’événement principal qui sera le championnat intérimaire des super-moyens WBC entre David Benavidez (25-0, 22 KO) et David lemieux (43-4, 35 KO), qui ont signé un contrat pour le printemps sur Showtime.

Là, donc, les visages des Américains pourront être vus Sébastien Fundora (18-0-1, 12 KO) et Erickson Lubin (24-1, 17 KO), et le vainqueur sera le prétendant officiel et incontournable au titre mondial des super-welters WBC, désormais détenu par Jermell Charlo (34-1-1, 18 KO).