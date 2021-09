Crédit photo : Hybe Entertainment

BTS a annoncé un nouveau concert virtuel exclusif à Weverse en octobre.

Le concert virtuel « Permission to Dance On Stage » sera diffusé le 24 octobre. Il sera exclusif à Weverse, la plate-forme de médias sociaux exploitée par la société de gestion BTS Hybe Entertainment. Jusqu’à présent, c’est tout ce que nous savons sur l’événement virtuel à venir.

L’affiche annonçant le nouveau concert virtuel de BTS contenait des références à leur single, “Butter”.

Le spectacle ‘Permission to Dance on Stage’ marque le premier concert depuis BS Map of the Soul ON:E. Cette émission comprenait la réalité augmentée, une technologie qui a permis à BTS d’interagir avec les fans via l’événement de fans «ARMY on Air». Le groupe a reporté sa “Map of the Soul Tour”, qui aurait commencé en avril 2020.

De nombreux fans étaient mécontents de l’annulation de cette tournée BTS, alors le groupe s’est tourné vers la promotion virtuelle pour se connecter avec sa légion de fans à travers le monde. BTS a été nommé artiste de l’année par Time Magazine en 2020. Il semble que le concert virtuel annuel de BTS puisse devenir une chose annuelle. Le concert de l’année dernière a attiré plus de 990 000 fans tout au long de l’événement de deux jours.

Il sera intéressant de voir si les chiffres de BTS pour son concert virtuel 2021 sont plus élevés. « Où que vous soyez, c’est là que sera notre scène ! Rejoignez-nous et dansez ensemble. Nous n’avons pas besoin d’autorisation pour danser », indique l’annonce du concert de BTS publiée sur les réseaux sociaux.

BTS a officiellement annulé sa tournée physique «Map of the Soul» il y a tout juste un mois. “Notre société a travaillé dur pour reprendre les préparatifs de la tournée BTS Map of the Soul, sachant que tous les fans attendent avec impatience et depuis longtemps la tournée”, a déclaré Big Hit dans un communiqué aux fans.

“Cependant, en raison de circonstances changeantes indépendantes de notre volonté, il est devenu difficile de reprendre les performances à la même échelle et dans le même calendrier que prévu. Par conséquent, nous devons annoncer l’annulation de la tournée BTS Map of the Soul », indique l’annonce.

Les cas de COVID sont en augmentation en Corée du Sud et dans une grande partie du monde. Le pays a jusqu’à présent réussi à éviter des épidémies majeures grâce à des tests stricts et à la recherche des contacts. Mais la quatrième vague de la Corée du Sud a connu des pics continus en partie dus à des pénuries de vaccins. Séoul est soumise aux règles de distanciation sociale de niveau 4, qui interdit les rassemblements de plus de deux personnes après 18 heures.