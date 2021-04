Le concert virtuel de Marc Anthony a mal tourné. Que s’est-il passé?

. Marc Anthony se produit sur scène lors de la 33e édition du Premio Lo Nuestro a la Música Latina d’Univision à l’AmericanAirlines Arena le 18 février 2021 à Miami, en Floride.

Le chanteur portoricain Marc Anthony est sans aucun doute l’un des artistes les plus acclamés et aimé de ses fidèles fans. Pour cette raison, l’auteur de multiples succès de salsa, a décidé il y a plus d’un mois d’annoncer un concert virtuel, de partager avec ses followers du monde entier et de passer une nuit pleine de magie, en chantant des chansons comme “Vivir mi vida” et “Your l’amour est bon pour moi ».

L’artiste lui-même était en charge d’annoncer son concert via ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il compte 11,2 millions de followers, le concert était en «streaming» appelé #MarcAnthonyUnaNoche qui aurait lieu samedi soir 17 avril.

Suite à l’annonce, les billets virtuels se sont vendus rapidement dans plus de 85 pays, a rapporté l’artiste sur Instagram, prédisant une nuit de musique et un succès total. En outre, une performance spéciale avec Daddy Yankke était attendue, avec la chanson «Back to the back», selon Infobae.

Êtes-vous prêt @daddy_yankee? Et vous avez déjà vos billets 🎫? #MarcAnthonyUnaNoche https://t.co/RwefxWQsr6 pic.twitter.com/2pgDagwysR – Marc Anthony (@MarcAnthony) 17 avril 2021

Cependant, ce n’était pas le cas. Le soir du concert est arrivé et des milliers de personnes se sont connectées pour assister au concert virtuel pour lequel elles avaient payé. Le début de l’événement devait commencer à 20h00, heure de Miami. Mais, il était 11h00 du soir et le spectacle n’avait pas commencé, et les gens attendaient toujours. Marc Anthony lui-même, à travers une histoire sur Instagram, s’est exprimé en assurant que le concert n’avait pas commencé en raison de défaillances techniques.

“Bonne nuit! Le concert n’a pas encore commencé. La plate-forme Maestro rencontre quelques problèmes. Nous vous remercions de votre patience, le spectacle commencera dans quelques minutes. L’équipe travaille le plus vite possible », a publié l’artiste.

Le temps passait et le concert ne commençait jamais. Des milliers de personnes sont restées des heures devant leurs écrans en attendant le début du concert, qui a finalement été annulé en raison de pannes techniques de la plateforme de streaming. C’est ce qui a le plus dérangé les spectateurs, qui attendaient près de quatre heures, puisque l’artiste avait déclaré qu’il y aurait un concert, ignorant les défaillances techniques que présentait son équipe.

L’artiste s’est excusé auprès de son public

En fin de compte, il n’y a pas eu d’événement, et le bord du matin du dimanche 18 avril a publié un communiqué s’excusant auprès des personnes qui avaient acheté des billets pour son concert virtuel. Dans cette déclaration, le même chanteur a affirmé que tout était dû à un échec technique.

La déclaration se lit comme suit:

«Tout d’abord, je tiens à remercier du fond du cœur le nombre sans précédent de fans du monde entier qui se sont inscrits pour voir mon concert ce soir et n’ont pas pu en assister en raison de la demande écrasante qui a provoqué l’effondrement total. plate-forme de diffusion en continu. Je suis profondément désolé pour l’échec de cette technologie, qui est totalement hors de mon contrôle. Vous pouvez être sûr que je ne me reposerai pas et nous ferons tout notre possible pour donner toutes les chances aux gens qui avec tant d’efforts ont acquis leurs billets afin qu’ils puissent voir le concert le plus tôt possible et qu’ils puissent en profiter ».

Maintenant, avec cette annonce, les personnes qui ont acheté les billets virtuels attendent que les responsables de la gestion du concert le reprogramment ou retournent l’argent des billets.

Les ‘Memes’ n’ont pas pardonné

À la fin de la nuit, le chiffre #MarcAnthonyUnaNoche était une tendance en raison de la quantité de critiques et de messages amusants que l’artiste a reçus pour son retour raté sur scène. Les utilisateurs qui acquièrent les billets, et ceux qui ne le font pas, en ont profité pour faire beaucoup de mèmes et voir le côté drôle de la situation.

Comment ai-je été avec le concert #MarcAnthonyUnaNoche 😌 pic.twitter.com/bXxpmCQQyD – Just Valentina (@notsoclassica) 18 avril 2021

#MarcAnthonyUnaNoche Calm, ils travaillent déjà sur une solution rapide pic.twitter.com/7t2P4ptLWA – diony lugo (@dionylugo) 18 avril 2021

L’équipe informatique #MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/iLZqqjmeoT – Andrea Gutiérrez E. (@dizzyta) 18 avril 2021

Les personnes qui ont payé pour le streaming de Marc Anthony 🤡 # MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/MDVQLLLu5Y – Marlin (@Malmendozac) 18 avril 2021

#MarcAnthonyUnaNoche le technicien résout déjà le problème…. pic.twitter.com/SOsue0cnYx – Jean (@moorejean) 18 avril 2021

#MarcAnthonyUnaNoche celui qui devait jouer le concert pic.twitter.com/CFJSa6UUtW – A10nz0 (@ A10nz01) 18 avril 2021

Tous ceux qui ont payé pour le concert #MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/suNxmEVt49 – Alejandra Quintana (@ AlejaQuintana05) 18 avril 2021

Ma famille et moi attendons que Marc Anthony chante #MarcAnthonyUnaNoche @MarcAnthony cette arnaque pic.twitter.com/GsA3WklssZ – Diana Jaramillo V (@ dianaajv19) 18 avril 2021

Je me regarde et pleure dans le miroir et je me sens stupide #MarcAnthony #MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/xIcE5qPsim – Daniela (@DaniRokz) 18 avril 2021

ET LA TRANSMISSION PA QUAND ??? #MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/aGaz5mGeUQ – SOCROMÁTICO & SOROMBÁTICO (@ErnestoParraM) 18 avril 2021

