Le concert Voz a tu voz rend les artistes émergents visibles

Natalia Lafourcade et Mónica Vélez dirigent Voz a tu voz. Des femmes tissent leur voix dans une chanson d’amour et d’équité, un projet dans lequel un groupe d’auteurs-compositeurs-interprètes établis offre une visibilité aux artistes émergents. Sa première action sera un concert virtuel avec 22 auteurs-compositeurs-interprètes qui sera diffusé ce vendredi à partir de 16h00 sur Facebook Live et YouTube Live de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique, SACM.

Ely Guerra, Joy, Julieta Venegas, Mon Laferte, Paty Cantú, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade et Mónica Vélez entre autres artistes, alterneront avec Daniela Spalla, Elo Vit, Nicole Horts, Paz Curt, Vivir Quintana et d’autres nouveaux talents.

Les promoteurs de cette initiative ont annoncé le concert et souligné l’importance de faire entendre la voix des femmes. « Il est temps pour chacun d’entre nous de nos lieux de faire partie de ce mouvement, les eaux bougent et cela nous pousse à ouvrir les yeux », a déclaré Lafourcade, qui partageait cela grâce à ces « eaux troubles » qui ont secoué les féministes récentes. luttes, il s’est rendu compte qu’il avait subi des violences.

«Plusieurs fois ils m’ont posé cette question et j’ai dit non, parce que j’ai pu faire ma carrière, j’ai la personnalité d’un taureau, je vais contre les barrières et je me bats, je compose depuis l’âge de 14 ans et je n’ai pas croire que j’étais dans mon monde, mais justement en voyant ces femmes courageuses qui revendiquent leurs droits, m’a fait réfléchir à l’endroit où se trouvait la violence dans ma vie et j’ai retrouvé ces moments où j’étais pointé du doigt, on m’a dit que je je n’ai jamais pu me tenir seul, j’ai découvert la violence Au sein de mes relations, j’ai vécu la violence sans m’en rendre compte car elle vient de l’éducation, de la façon dont la télévision met en place des idées fausses sur l’amour et précisément de l’amour nous voulons promouvoir le changement, apporter un soutien horizontal, la violence est présente à bien des égards, tant les hommes que les femmes la pratiquent parfois sans s’en rendre compte et je pense qu’il est temps de se soutenir mutuellement ».

Bien qu’ils soient conscients des inégalités en général et en particulier dans leur domaine, tous deux ont été alarmés de découvrir que seuls sept auteurs-compositeurs sur cent qui perçoivent des redevances sont des femmes. Ils ont donc décidé de se faire entendre, avec pour slogan de soutenir les auteurs-compositeurs-interprètes qui commencent leur carrière, ou qui ont peu de temps dans l’industrie, mais un talent qui mérite d’être soutenu.

Mónica Vélez explique que «c’est l’une des nombreuses initiatives qui se développent et se développent, il y a She is the music, ou Nuclear Energy. Nous avons le soutien de la SACM, son président Martín Urieta qui considère que les femmes sont divines et nous plantons tous cette forêt qui dans 10 ans aura de nombreux arbres ».

Son projet, ajoute-t-il, «est une somme de rêves qui se réunissent dans un espace symbolique. Nous voulons aider à rendre les compositrices visibles, il y en a beaucoup, talentueuses, incroyables, lumineuses, fantastiques, guerrières, quoi il n’y a pas assez de microphones, de génériques, de concerts. Nous cherchons à semer pour créer une meilleure société d’auteurs et atteindre un point d’équilibre ».

Pour Natalia Lafourcade, c’est sa façon de «clôturer avec la musique un mois qui a tout, la commémoration des femmes implique non seulement la fête, mais aussi de se souvenir du nombre de luttes derrière, des problèmes que nous devons résoudre immédiatement. La musique a une force abyssale, pour une raison que je ne peux toujours pas comprendre et que je ne veux pas, la musique peut percer notre poitrine, notre cœur et se connecter directement à notre sensibilité, c’est très excitant de voir comment aujourd’hui tant d’artistes réalisent ce pouvoir et nous donnons une direction à l’art que nous fabriquons, non seulement pour le plaisir, mais parce que nous savons que nous pouvons influencer positivement ceux qui nous écoutent ».

La voix à votre concert vocal. Des femmes tissant leurs voix dans une chanson d’amour et d’équité seront diffusées ce vendredi 26 mars à partir de 16h00 sur Facebook Live de @SACMoficial et YouTube Live de SACM MX, en accès gratuit.