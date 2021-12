Le conclave de sécurité de Colombo obtient des dents opérationnelles avec le lancement de « l’opération ciblée »

En inaugurant la « Focused Operation », et en mettant en place le secrétariat 24/7, le CSC a obtenu une dent opérationnelle, qui manque à d’autres groupements de coopération en matière de sécurité maritime dans la région comme l’Indian Ocean RIM Association (IORA).

Par Gulbin Sultana, PhD

La première opération ciblée du Conclave de sécurité de Colombo (CSC) a été menée entre la marine indienne (IN), la Force de défense nationale des Maldives (MNDF) et la marine sri-lankaise (SLN) les 27 et 28 novembre 2021 dans les zones économiques exclusives ( ZEE) des trois pays du sud de la mer d’Arabie. L’objectif de l’opération ciblée CSC était de « construire la compréhension et l’interopérabilité entre les principales agences de sécurité maritime, et de faciliter l’institution de mesures pour prévenir et réprimer les crimes transnationaux » afin de maintenir cette partie vitale de la région de l’océan Indien « sûre et sécurisée pour la navigation commerciale. , le commerce international et la conduite d’activités maritimes légitimes ».

L’Inde, les Maldives et le Sri Lanka ont lancé une réunion trilatérale au niveau des conseillers à la sécurité nationale (ANS) sur la coopération en matière de sécurité maritime en 2011. Après une interruption de 2014 à 2019, la réunion trilatérale a repris en 2020, lorsque la décision a été prise d’établir le SCC. Jusqu’en 2014, l’objectif principal du groupement trilatéral était d’initier une action collective pour faire face aux menaces et défis communs à la sécurité dans le domaine maritime. Dans ce contexte, la coopération comprenait le lancement de mesures visant à améliorer la connaissance du domaine maritime (MDA), le partage des données du système d’identification automatique (AIS) et d’identification et de suivi à longue distance (LRIT) ; initiative de formation et de renforcement des capacités dans les domaines de la MDA, de la recherche et du sauvetage (SAR), de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures, ainsi que des activités conjointes, y compris des exercices trilatéraux, le maintien des lignes de communication sur les activités maritimes illégales, la formulation d’un plan d’urgence pour la lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures, l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, la coopération sur les questions juridiques et politiques liées à la piraterie, l’hydrographie, le patrimoine maritime et sous-marin, la formation aux opérations de recherche et de saisie du Conseil de visite (VBSS), etc. Lors de la réunion au niveau de la NSA en novembre 2020, les trois pays ont convenu d’une coopération à large base en élargissant la portée pour améliorer le partage de renseignements et en incluant des questions telles que le terrorisme, la radicalisation, l’extrémisme, les drogues illégales, les armes et la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent, le cyber la sécurité et l’effet du changement climatique sur l’environnement maritime.

Il a été reconnu en 2020 que pour assurer la mise en œuvre efficace des décisions prises lors des réunions trilatérales, il est important d’avoir une réunion semestrielle du groupe de travail adjoint au niveau de la NSA, la coopération au niveau opérationnel, le partage de renseignements et l’amélioration et la maintenance du système de gestion de l’information maritime, l’amélioration des capacités du personnel et la coopération en matière d’éducation et de formation entre les trois pays. Conformément à ces décisions, un secrétariat a été mis en place au siège de la SLN à Colomboon le 1er mars 2021 ; un exercice de table trilatéral virtuel a été organisé en juillet 2021 pour discuter des meilleures pratiques et procédures pour lutter contre les crimes maritimes transnationaux courants ; et une réunion au niveau de la NSA adjointe s’est tenue en août 2021 où les trois pays ont identifié quatre piliers de coopération, à savoir la sûreté et la sécurité maritimes, le terrorisme et la radicalisation, le trafic et le crime organisé et la cybersécurité.

L’« Opération ciblée » menée entre les marines des trois pays au cours de la dernière semaine de novembre a été la première coopération opérationnelle dans le cadre du CSC. Il convient de mentionner ici que les garde-côtes des trois pays participent régulièrement à l’exercice biennal Dosti depuis 2012. L’exercice Dosti a été lancé à l’origine en 1991 en tant qu’exercice bilatéral entre l’Inde et les Maldives. Le Sri Lanka a adhéré en 2012. Ainsi, si l’exercice Dosti renforce l’interopérabilité entre les trois pays, il ne relève pas directement du CSC.

Un cadre efficace de coopération en matière de sécurité nécessite une synergie opérationnelle entre les partenaires à travers l’échange d’informations et la conduite d’opérations coordonnées pour gérer les incidents maritimes. En inaugurant la « Focused Operation », et en mettant en place le secrétariat 24/7, le CSC a obtenu une dent opérationnelle, qui manque à d’autres groupements de coopération en matière de sécurité maritime dans la région comme l’Indian Ocean RIM Association (IORA).

Au cours de la dernière année, le SCC a fait des progrès louables. Il existe une forte volonté politique entre les trois pays de coopérer pour faire face aux défis communs de sécurité non traditionnels. Il existe une volonté d’impliquer simultanément toutes les parties prenantes au niveau politique et opérationnel. Les trois pays sont également bien connectés via le système radar de surveillance côtière (CSRS) et l’AIS pour partager des informations sur les activités maritimes dans les mers adjacentes à leurs territoires dans le cadre de l’accord sur la navigation blanche. Le Centre de fusion d’informations (IFC) de la région de l’océan Indien à Gurgaon dispose de la technologie pour fusionner les informations sur la navigation blanche collectées par le CSRS et l’AIS et les partager avec d’autres pays. Le mécanisme CSC prévoit le partage du renseignement maritime en utilisant la technologie existante entre les trois pays. La coopération actuelle de l’Inde en matière de sécurité et de défense avec le Sri Lanka et les Maldives et les exercices militaires aux niveaux bilatéral et trilatéral en dehors du CSC peuvent faciliter une coopération renforcée au niveau opérationnel pour mettre en œuvre les décisions prises au niveau politique.

Le Conclave de sécurité de Colombo a le potentiel de devenir un cadre de sécurité efficace au niveau sous-régional dans l’océan Indien. Alors que la CSC peut et doit élargir ses membres pour inclure Maurice, les Seychelles et le Bangladesh, elle ne devrait pas essayer d’élargir la portée de la coopération pour incorporer les questions de sécurité traditionnelles. Dans les domaines de la sécurité traditionnelle, même s’il est dans l’intérêt de tous les pays membres de la CSC de veiller au maintien de la paix et de la liberté de navigation dans la zone de l’océan Indien, ils ne suivent pas une approche similaire sur la question des grandes puissances rivalité dans la région. Le CSC peut être une plate-forme efficace, tant qu’il existe une convergence d’intérêt entre les pays membres pour coopérer dans le cadre.

(L’auteur est analyste de recherche, Institut Manohar Parrikar pour les études et analyses de défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

