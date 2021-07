Le concours de conception de robes vertes du tapis rouge met la «régénération» comme clé – WWD

in

Red Carpet Green Dress est de retour avec son Global Design Contest.

En partenariat avec Tencel, propriété de Lenzing, et le logiciel de conception CLO Virtual Fashion, le concours international défend le design numérique et la durabilité parmi la prochaine vague de talents.

Les inscriptions sont ouvertes à toute personne âgée de 21 ans et plus du 30 juillet au 23 août sur Rcgdglobal.com. Le concours mettra en lumière trois thèmes environnementaux dont la régénération, la circularité et la décarbonisation.

Samata Pattinson, PDG de RCGD, a déclaré que les thèmes capturent “les problèmes les plus urgents dans le monde du design durable en ce moment”.

« Le concept de construire des choses au sein de systèmes, qui permettent aux générations futures de prospérer, est vraiment essentiel », a-t-elle déclaré. « Il ne faut pas grand-chose pour regarder autour de nous et voir que nous approchons très rapidement d’un point de basculement, qu’il s’agisse du changement climatique, de la diversité, de la justice sociale, etc.

Selon Pattinson, les participants retenus au concours de design « démontreront une compréhension de la façon dont les processus de conception, des teintures à la sélection des matériaux, en passant par la machine à coudre utilisée pour fabriquer le vêtement, peuvent tous avoir un impact sur la lutte [these crises]. “

Les gagnants seront sélectionnés peu de temps après la clôture du concours par un panel de juges de premier plan, dont la fondatrice du RCGD, Suzy Amis Cameron ; Harold Weghorst, vice-président du marketing mondial et de l’image de marque chez Lenzing AG ; Abrima Erwiah, cofondatrice du Studio 189, et la styliste de mode célèbre basée à New York Micaela Erlanger.

En plus de la possibilité de présenter leurs créations, les participants ont accès à un mentorat d’affaires et à un prix monétaire non divulgué, entre autres récompenses. Les designs gagnants, qui seront annoncés en septembre, seront construits comme des pièces uniques dans le logiciel de simulation de vêtements 3D réaliste de CLO avant d’être rendus sous leur forme réelle.

Créé à partir de la suite de fibres naturelles et biodégradables de Lenzing, y compris ses Tencel et Tencel Luxe (fabriqués avec du filament de lyocell) ligne, chaque pièce sera portée par un ambassadeur RCGD à l’événement RCGD de cette année qui est la motivation du concours.

“Alors que nous continuons à jeter les bases d’un avenir de la mode plus durable, les matériaux respectueux de l’environnement et les pièces de mode intemporelles deviendront le choix principal des designers, des marques et des consommateurs”, a déclaré Weghorst.

Les gagnants du concours de l’année dernière, Sanah Sharma (basée à Chennai, Inde) et Jasmine Kelly Rutherford (basée à New York) verront également leurs conceptions présentées puisque l’événement du RCGD a été reporté en raison des protocoles de sécurité COVID-19.

Exprimant son attente pour les candidatures de cette année et son enthousiasme pour le partenariat en cours, Pattinson a déclaré qu’elle pensait que la prochaine génération de concepteurs apporterait une nouvelle ténacité et une nouvelle vulnérabilité, au sommet de la priorité d’associer « des matériaux hybrides innovants à la technologie pour concevoir un avenir meilleur ».