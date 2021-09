Le concours de Tatiana est arrivé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Tatiana et Patylu ont déjà un nouveau concours et c’est qu’Andrea Escalona semble entrer dans le monde du divertissement pour enfants avec tout, car maintenant l’animatrice de l’émission du matin Hoy fait ses tentatives en tant que chanteuse de musique pour filles et garçons, et a a lancé une chanson intitulée “A Play with Andrea”, dans laquelle vidéo elle porte une tenue aux couleurs très vives, son visage était rempli de paillettes et ses cheveux étaient teints en violet.

