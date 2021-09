Le concours d’illustrations Pokémon ﻿ pourrait voir votre illustration transformée en une carte à collectionner officielle

in

The Pokémon Company lance son dernier concours d’illustrations de cartes à collectionner, offrant aux fans la possibilité de partager leurs illustrations dans le but de les transformer en une vraie carte.

Habituellement limité au Japon, le concours 2022 sera également ouvert aux fans des États-Unis (malheureusement, ceux d’entre nous en Europe manqueront encore cette année). Le concours est centré sur le thème « dessiner un moment de la vie quotidienne d’un Pokémon », avec des candidatures qui ouvriront le mois prochain le 13 octobre.

Le formulaire de demande, qui commencera à prendre des entrées à partir de cette date, explique le processus. Essentiellement, vous devrez choisir parmi l’un des huit Pokémon (Bulbasaur, Charizard, Pikachu, Arcanin, Galarian Rapidash, Scizor, Greninja ou Cramorant) et le dessiner “en passant sa journée tout en s’aventurant ou en profitant d’un moment de sa vie quotidienne .” Un contexte doit également être entièrement illustré, et toutes les exigences techniques sont énumérées sur le formulaire.

Ci-dessous, vous trouverez les prix que vous pouvez gagner – le concours sera jugé par une équipe puissante comprenant le président de The Pokémon Company, le président et directeur artistique de Creatures et une équipe d’illustrateurs officiels du JCC Pokémon. Donc pas de pression, donc.

Gagnant du grand prix

Un (1) gagnant du grand prix du Japon ou des États-Unis recevra une valeur en espèces de 5 000 $.

ET l’illustration du gagnant sera transformée en une carte promotionnelle. Premier finaliste (Japon / États-Unis)

Deux (2) premiers finalistes au total, un (1) du Japon et un (1) des États-Unis, recevront une valeur en espèces de 3 000 $.

ET l’illustration de chaque finaliste sera transformée en une carte promotionnelle. Deuxième finaliste

Deux (2) deuxièmes finalistes du Japon ou des États-Unis recevront une valeur en espèces de 1 000 $. Prix ​​des juges

Quinze (15) lauréats des prix des juges du Japon ou des États-Unis recevront une valeur en espèces de 500 $.

Vous pensez être à la hauteur ? Si vous décidez de participer le mois prochain, bonne chance!