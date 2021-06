Le concours Eurovision de la chanson attire 183 millions de téléspectateurs après l’interruption de 2020

Après avoir décollé 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le Concours Eurovision de la chanson est revenu avec 183 millions de téléspectateurs en 2021.

L’Union européenne de radiodiffusion (UER), basée à Genève, qui se compose de 115 organismes de radiodiffusion de 56 États, vient d’annoncer les données d’audience du Concours Eurovision de la chanson 2021. Le groupe de rock italien Måneskin a remporté le plus grand honneur lors de la dernière édition de l’Eurovision à 65 ans, après avoir recueilli le plus de votes de tous les actes avec leur effort “Zitti e buoni”.

Selon le communiqué officiel de l’UER, 183 millions de personnes (sur 36 marchés) ont assisté au Concours Eurovision de la chanson, et la finale de l’Eurovision 2021 a attiré 4% de téléspectateurs de plus que l’édition 2019 du concours. Fait intéressant, d’autant plus qu’un groupe de rock s’est de nouveau classé premier – le nombre total de téléspectateurs âgés de 15 à 24 ans a augmenté de 7% par rapport à 2019, pour atteindre une part d’audience de 52,8%, selon l’UER.

Le long communiqué révèle également que 50,6 millions de téléspectateurs uniques ont apprécié le contenu de la chaîne YouTube de l’Eurovision au cours de la semaine du concours, une augmentation de 28% par rapport à 2019. De plus, le texte indique à tort que ces 50,6 millions de téléspectateurs venaient de 234 pays – bien au-dessus du 195 nations existent aujourd’hui.

Les personnes âgées de 18 à 34 ans représentaient 71% “de ceux qui ont visionné du contenu en direct”, indique ensuite le document, tandis que le concours a obtenu “14 millions d’actions d’engagement” sur les publications Instagram, Facebook, Twitter et TikTok tout au long de la semaine.

En répartissant l’audience de la télévision par pays, l’UER indique que 4,3 millions de résidents italiens ont regardé Måneskin, basé à Rome, remporter la compétition, tandis que les Pays-Bas (qui ont accueilli l’événement) ont attiré 5,4 millions de téléspectateurs nationaux (en hausse de 21 % par rapport à 2019, à 78,5% de la télévision). visionnage dans le pays).

La France a attiré 5,5 millions de téléspectateurs finaux (une augmentation de 15 % par rapport à 2019), contre 7,4 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni (le total le plus élevé depuis 2014 et une amélioration de 6 % par rapport à 2019), 7,8 millions de téléspectateurs en Allemagne (trois pour cent de mieux qu’en 2019). , mais le chiffre le plus important de tous les marchés pour la 11e année consécutive), et 1,4 million de téléspectateurs en Finlande (81,4 % de l’écoute de la télévision). L’Islande (361 000 habitants) a une fois de plus enregistré la part de téléspectateurs la plus élevée, à 99,9 %.

Les solides spécificités du public pour l’Eurovision 2021, en plus de refléter un intérêt clair pour les artistes impliqués, pourraient bien être le signe du fort désir des fans de recommencer à profiter de la musique live non distanciée socialement.

Sur ce plan, quelque 5 000 personnes ont récemment assisté à un concert d’Indochine en salle à Paris, dans le cadre d’une autre étude sur le risque de transmission du COVID-19 lors de spectacles. Séparément, l’UE a lancé aujourd’hui son « certificat numérique COVID », que les résidents des États membres participants peuvent utiliser pour montrer qu’ils ont reçu un vaccin COVID-19, qu’ils ont été testés négatifs pour le virus ou qu’ils se sont rétablis d’une infection.

En outre, bien qu’il s’agisse d’une compétition par opposition à une simple remise de prix, l’Eurovision et son audience améliorée pourraient potentiellement présenter des enseignements qui aideront les cérémonies nationales de remise de prix à augmenter la taille de leur propre audience télévisée, qui a considérablement diminué ces dernières années.