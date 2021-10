Le concours Genshin Impact Elon Musk Crossover se retourne contre MiHoYo

Photo : Britta Pedersen-Pool (.)

Je suis convaincu que je suis mort et que je suis allé en enfer. Hier soir, le compte Twitter officiel de Genshin Impact a tweeté un concours dont les récompenses comprenaient l’invitation du PDG du milliardaire Elon Musk au siège social du développeur miHoYo à Shanghai. De toute évidence, je ne suis pas le seul à ressentir cela, et le concours a été rapidement annulé car les fans ont fait connaître leurs sentiments à ce sujet.

Quelque temps avant d’annoncer le concours, le compte Genshin Impact a changé son nom d’affichage de « Paimon », la fée guide qui aide les joueurs pendant la quête principale, à « Genshin Impact ».

Le compte a ensuite publié une image avec le texte suivant vers 22 h HE.

Suivez Ella Musk @Paimon2themoon Lorsque 500 000 fans suivront, @GenshinImpact sera renommé en Paimon Quand 1 million de fans suivront, @GenshinImpact suivra @elonmusk Lorsque les fans de 3M suivront, @GenshinImpact invitera @elonmusk à diffuser Genshin Impact Lorsque 5 millions de fans suivront, le PDG Dawei invitera Elon Musk à visiter le siège de miHoYo

Je ne suis pas contre les collaborations d’entreprise, en fait. La collaboration KFC où les joueurs chinois ont obtenu des ailes rouges et blanches dans le jeu était cool. Mais ça? C’est juste de la pure grimace.

Elon Musk est un milliardaire de la technologie qui est récemment devenu la personne la plus riche du monde. Il est surtout connu comme le PDG de Tesla Motors et de SpaceX. Il a également provoqué la controverse en diffusant de la désinformation sur la pandémie, en menaçant les organisateurs syndicaux, en qualifiant un sauveteur thaïlandais de grottes de «pédophile» et en étant invité à arrêter de tweeter par une agence fédérale.

Le compte Twitter d’Ella Musk, nommé d’après un PNJ de quête dans Genshin Impact, semble être un outil promotionnel pour présenter les créateurs de fans de Genshin Impact. Dans le jeu, Ella Musk est une jeune fille qui étudie la langue utilisée par Hilichurls (un ennemi de Genshin Impact qui ressemble aux Bokoblins de Breath of the Wild). Avant cette étrange tentative de collaboration, il n’y avait aucun lien entre elle et le milliardaire de la technologie.

G/O Media peut toucher une commission

Et franchement, personne ne voulait une collaboration entre Elon Musk et leur jeu de gacha bien-aimé. Au moment où le compte Genshin Impact a supprimé le tweet du concours, il avait déjà accumulé environ 20 000 retweets de citations, ce qui n’est généralement pas un bon signe. La plupart des réponses de la base de joueurs ont été extrêmement négatives. Certains ont souligné que la tentative de crossover était d’une portée énorme, car Elon Musk est plus connu pour être un milliardaire qu’un joueur. D’autres n’étaient tout simplement pas impressionnés par les milliardaires agaçants. La plupart des fans ont estimé que l’équipe communautaire était « déconnectée » de la communauté Genshin.

Le responsable des médias sociaux a finalement semblé comprendre le message. Vers 2 h HE, le tweet du concours a été supprimé du compte Genshin Impact.

À 3 h 57 HE, Elon Musk a tweeté qu’il voulait être un personnage de Genshin Impact :

Je peux pardonner à miHoYo s’il ne reconnaît plus jamais cet incident. Aucune influence sur Twitter ne vaut la peine de donner à Elon Musk plus de pertinence sur les réseaux sociaux qu’il n’en a déjà. Et je sais que la plupart de la communauté Genshin ressent exactement la même chose.