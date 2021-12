Le concours mondial de trading à terme de 2 millions de dollars de Gate.io est en ligne

Singapour, Singapour, 16 décembre 2021, Chainwire

En tant que l’une des plus grandes compétitions commerciales au monde, GFTC espère rassembler des passionnés de crypto du monde entier. L’inscription anticipée commence le 15 décembre 2021. Inscrivez-vous ici.

Le premier Global Futures Trading Competition (GFTC) de Gate.io sera officiellement ouvert aux inscriptions anticipées le 15 décembre 2021. Avec un prize pool de 2 millions de dollars, le GFTC sera le premier et le plus grand concours de trading à terme au monde. La troupe la mieux classée du « Troop Showdown » peut gagner jusqu’à 1,6 million de dollars du prize pool.

En tant que premier concours de trading à terme de la plate-forme, Gate.io a beaucoup investi dans cet événement et espère réunir des passionnés du monde entier pour cette passionnante compétition de trading de contrats à terme. De plus, le nombre de récompenses disponibles signifie que vous pouvez gagner un prix en participant simplement au concours.

« La première extravagance crypto de 2022 approche à grands pas, et nous avons soigneusement planifié GFTC dans chaque aspect », a déclaré Marie Tatibouet, directrice du marketing de Gate.io. «Dans le passé, les gens se sont émerveillés de la vaste gamme de produits et de services de Gate.io, tels que les plus de 1 200 pièces et jetons disponibles à l’échange, GateChain et NFT Magic Box. Les produits contractuels de Gate.io ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, atteignant les cinq premiers au monde », a-t-elle poursuivi.

Comment puis-je participer au concours?

Gate.io vise à montrer à chaque utilisateur l’expérience du trading à terme de première main. Inscrivez-vous simplement sur Gate.io et ouvrez un compte de contrat avec un actif supérieur ou égal à 200 USDT pour participer au prize pool de 2 millions de dollars.

Grande variété de paires de contrats disponibles

Gate.io est connu comme l’une des bourses les plus populaires du secteur, avec près de 1 200 crypto-monnaies disponibles pour le trading sur la plate-forme, dont plus de 200 paires de contrats et plus de 180 paires avec USDT. Quels que soient les jetons qui vous intéressent, Gate.io est plus que susceptible de l’avoir répertorié.

La plus grande cagnotte parmi les échanges (avec des goodies supplémentaires)

La cagnotte de « Troop Showdown » de GFTC s’élève à 1,6 million de dollars, et la cagnotte de « Solo Showdown » s’élève à 400 000 $. En plus de la cagnotte, d’autres récompenses incluent également des bonus de contrat, des jetons non fongibles OpenPunks (NFT) en édition limitée, etc.

Détails du GFTC

La période d’inscription à ce concours est du 22 décembre 2021 au 17 janvier 2022. Le concours se déroule du 7 janvier au 21 janvier 2022.

– Prix d’inscription anticipée : les nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent recevront 10 USDT, tandis que les utilisateurs actuels qui s’inscrivent recevront 5 USDT. Le « Troop Captain » qui invite de nouveaux utilisateurs à rejoindre la troupe recevra également 10 USDT chacun.

– Troop Showdown : 80 % de la cagnotte totale, avec une part maximale de 1,6 million de dollars.

– Solo Showdown : 20 % du prize pool total, avec une part maximale de 400 000 $.

– NFT en édition limitée : participez au concours pour tenter de gagner un NFT en édition limitée d’une valeur de 37 000 $.

– Votez et partagez : prédisez correctement le champion dans le « Troop Showdown » et gagnez 10 000 $ supplémentaires.

À propos de GFTC

Le premier concours de trading à terme de Gate.io offre un prize pool extensible pouvant atteindre 2 millions de dollars. Le concours consiste en « Troop Showdown », « Solo Showdown », des récompenses pour les lève-tôt, des NFT, des récompenses de vote et plus encore. Les commerçants mondiaux peuvent s’inscrire sur le site officiel de la compétition.

Cliquez ici pour vous inscrire

À propos de Gate.io

Gate.io est l’un des principaux bureaux d’échange de devises numériques avec plus de 9 millions d’utilisateurs dans 190 pays à travers le monde. La bourse propose plus de 1 200 pièces et jetons à négocier au comptant, sur marge, à terme et sur contrats, en plus des produits financiers décentralisés via HipoDeFi, des services via Wallet.io, des investissements via Gate Labs et la plate-forme GateChain. La société propose également une liste intégrée de produits, tels que sa plate-forme Startup IEO, le marché NFT Magic Box, les prêts cryptographiques, etc.

