Le concours ouvre un dossier à Cala pour l’affaire Diakhaby

04/07/2021

Activé à 14:43 CEST

le Comité de la concurrence ouvre un fichier extraordinaire à Ruisseau, après avoir reçu le rapport d’intégrité ainsi que la lettre du Valencia CF, pour «l’affaire Diakhaby». L’ouverture de la procédure implique la nomination d’un instructeur, Juan Antonio Landaberea, qui ordonnera, comme établi par le même Code, «combien de procédures sont adéquates». Dans un délai ne dépassant pas un mois, vous devez proposer le licenciement ou faire connaître le relevé des charges avec les sanctions alléguées.

Après ce temps sera quand l’instructeur soulève le dossier avec la proposition de sanction au Comité de Compétition. C’est l’instance disciplinaire fédérative qui décide enfin de la ratification ou non de la proposition de l’instructeur. Sanction qui, le cas échéant, peut faire l’objet d’un appel devant le comité d’appel ou le TAS.

PÉNALITÉ TRÈS GRAVE

Et puis il y a les conséquences disciplinaires s’il est finalement prouvé qu’il existait par Ruisseau l’insulte alléguée. Parce que le Code Disciplinaire considère ces actes comme très graves selon le point c de l’article 69:

<< Déclarations, gestes ou insultes dans les installations sportives, qui impliquent un traitement manifestement humiliant pour toute personne en raison de son origine raciale, ethnique, géographique ou sociale, ainsi que de sa religion, ses capacités, son âge, son sexe ou son orientation sexuelle, ainsi que ceux qui incitent à la haine ou violent gravement les droits, libertés et valeurs des personnes & rdquor;.

PÉNALITÉ FINANCIÈRE

C’est l’article 72 du même Code où il établit les conséquences disciplinaires possibles en cas de participation active à des actes racistes. Considérant comme active la réalisation « de déclarations, de gestes, d’insultes ou de tout autre comportement ».

Dans la première section, il est clair que la commission desdites infractions peut imposer « la disqualification de l’exercice de fonctions dans l’organisation sportive ou la suspension ou la privation de la licence fédérative, lorsque la personne responsable des événements est une personne avec une licence fédérative », comme le cas du footballeur de Cadix. L’article continue en déclarant que « la sanction peut être imposée temporairement pour une période de deux à cinq ans .. ». Le même article prévoit une sanction pécuniaire pour les clubs, entraîneurs, footballeurs, arbitres et gérants de 18 001 à 90 000 euros.

Compte tenu de la gravité de la sanction, le plus logique est que le joueur de Cadix, si la sanction est confirmée, est exposé à l’article 107 relatif à la répression passive des comportements xénophobes et qui établit que la sanction sera « d’un mois à deux ans ou de quatre réunions ou plus dans la même saison « . Dans ce cas, l’amende pécuniaire varie de 6 001 à 18 000 euros.

Dans ce champ d’application, l’article 89 relatif aux actes notoires et publics violant la dignité et le décorum sportif qui établit une « amende de 602 à 3006 euros, disqualification ou suspension pour une période d’un mois à deux ans ou à moins quatre matchs , ou fermeture totale d’un match à deux mois « . Et dans les mêmes termes, l’article 100 s’exprime sur une conduite sérieuse en matière d’esprit sportif, qui parle du même montant économique et d’une sanction entre quatre et dix matchs.

Sanctions qui peuvent toujours faire l’objet d’un recours devant la commission d’appel et, en dernier lieu, devant le tribunal administratif du sport.

LA RÉSOLUTION, ENTIÈRE

Le journal SPORT a eu accès à la lettre du concours et il dit ce qui suit: «Le 6 avril 2021, une lettre du directeur de l’intégrité et de la sécurité de la RFEF a été reçue devant cette instance disciplinaire, dénonçant une action entre les joueurs Don Juan Torres Ruiz, du Cádiz CF, et Don Mouctar Diakhaby, du Valencia CF , qui s’est déroulé à la 29e minute du match correspondant à la 29e journée du championnat de la Ligue nationale de première division, disputé le 4 avril 2021 entre les deux équipes.

De même, le même jour, une lettre a été reçue du Valencia CF, SAD, dénonçant les faits survenus en relation avec certaines insultes racistes présumées du joueur du Cadix CF, Juan Torres Ruiz, contre le joueur du Valencia CF, Mouctar Diakhaby., recueillis dans le dossier d’arbitrage de la réunion précitée, et demandant l’ouverture d’un dossier disciplinaire afin de clarifier les événements survenus.

Auparavant, il est jugé nécessaire de souligner que de la part de ce comité de la concurrence, il est considéré comme essentiel d’agir fermement en ce qui concerne toute action, manifestation ou déclaration susceptible de violence, de racisme, de xénophobie ou d’intolérance dans le football, existant à cet effet. les préceptes entrant dans le champ d’application du Code Disciplinaire RFEF qui permettent d’engager des actions disciplinaires pour la connaissance en temps opportun de la nature et de l’étendue des faits et, le cas échéant, de la sanction correspondante lorsque les circonstances le justifient.

Dans tous les cas, l’ouverture d’un dossier nécessite d’avoir des indications minimales raisonnables de la commission d’une infraction, appréciant dans ce cas, pour laquelle ce Comité de Compétition,

ACCEPTE:

A) Engager une procédure disciplinaire extraordinaire à l’encontre du joueur de Cádiz CF, SAD, D.JUAN TORRES RUIZ, pour l’exécution de comportements qui pourraient éventuellement être constitutifs d’une ou plusieurs infractions au règlement général du sport, le tout conformément au l’article 32 du Code Disciplinaire en vigueur de la RFEF.

B) Nommer M. Juan Antonio Landaberea Unzueta comme instructeur, qui sera en charge du traitement de la procédure, et à qui seront appliquées les règles d’abstention et de disqualification prévues par la législation de l’État pour la procédure administrative commune, conformément à les dispositions de l’article 34 du Code Disciplinaire RFEF

C) Donner le transfert de la décision précédente à l’intéressé, ce qui signifie qu’il aura droit à la formulation d’allégations et au processus d’audition au cours de l’enquête et dans les délais indiqués et qui sera notifié en temps voulu.