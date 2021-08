Le concours pour Gable Steveson

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont laissé de nombreux noms propres. Quelques semaines plus tard, aux États-Unis, plusieurs noms continuent de résonner. L’un d’eux est celui de Gable Stevenson. L’Indiana de 21 ans est devenu la sensation du pays en soulevant la médaille d’or en lutte dans la catégorie des 125 kilos. Sa jeunesse, sa taille, son héritage déjà acquis et son charisme auprès des gens en font un produit très intéressant.

Derrière lui, la WWE et l’UFC. Les plus grandes entreprises de catch et de MMA au monde veulent les avoir. Le combattant est pour le moment resté calme. Il a déclaré il y a quelques jours que Souhaitez-vous rencontrer les deux entreprises. Il a un rendez-vous en attente avec Dana White, qui sur TMZ a clairement exprimé son intérêt. En fait, la machinerie de l’entreprise fonctionne déjà et même Ben Askren a déjà dit que dans 18 mois, il pourrait être champion des poids lourds.

Il n’a pas ce discours, parce que l’autre l’avait déjà. Gable, ainsi que Tamyra Mensah (or en 68 kg), étaient présents à SummerSlam samedi dernier. La WWE a voulu initier des contacts et l’a fait avec un bain de masse (le troisième médaillé d’or américain en lutte, David Taylor, n’était pas là). Gable et Mensah sont sortis au milieu du spectacle pour recevoir les applaudissements unanimes des plus de 50 000 fans qui regardaient l’événement. De plus, le combattant a mis en ligne deux clichés sur ses réseaux sociaux. Un avec Triple H, vice-président exécutif de la stratégie et du développement des talents mondiaux de l’entreprise, et un autre avec Vince McMahon, président. Cette seconde était accompagnée du message : « L’homme qui voulait voir. La phrase a suscité de nombreux soupçons et différents rapports assurent que la WWE est en avance sur l’UFC dans ce combat.

Tamyra Mensah et Gable Stevenson saluent la foule à SummerSlam 2021. WWE

N’oubliez pas que la WWE est clairement à la recherche de talents. Après les multiples mises à pied qu’il a effectuées, il souhaite et doit embaucher de nouvelles personnes pour renouveler la liste. Par conséquent, profiter de SummerSlam a organisé un essai à Las Vegas avec 38 lutteurs. Selon Triple H, entre 13 et 16 des participants ont signé un contrat de développement avec l’entreprise.