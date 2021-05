Le concours United Airlines offrira à 5 clients vaccinés des vols gratuits pendant un an – .

Quelle meilleure façon de célébrer le retour à la normale du monde que de voler à travers le pays pour voir des amis, rendre visite à de la famille ou prendre des vacances gratuitement? C’est exactement ce que United Airlines propose aux membres chanceux de son programme de fidélité qui participent au tirage au sort «Your Shot to Fly» entre le 24 mai et le 22 juin.

Comme United l’explique dans un communiqué de presse, tout membre nouveau ou existant du programme de fidélité MileagePlus qui télécharge son carnet de vaccination sur l’application mobile ou sur le site Web de United avant le 22 juin sera inscrit pour gagner un vol aller-retour pour deux personnes dans n’importe quelle classe vers n’importe quelle destination sur le planète que la compagnie aérienne dessert. 30 paires de billets seront récompensées tout au long du mois de juin, puis le 1er juillet, United annoncera cinq gagnants du grand prix sélectionnés au hasard.

Les gagnants du grand prix pourront voyager partout où United vole pendant une année entière, et ils peuvent même choisir un compagnon pour profiter des vols gratuits avec eux.

United est toujours la seule compagnie aérienne américaine à permettre aux clients de télécharger leurs tests COVID-19 et leurs dossiers de vaccins directement sur ses plates-formes numériques, ce qui, selon elle, peut aider à gagner du temps lorsque les clients voyagent vers des destinations nécessitant une preuve de vaccination à l’arrivée.

Voici ce que le PDG de United, Scott Kirby, avait à dire à propos du tirage au sort:

«Nous sommes fiers de faire notre part pour inciter les gens à se faire vacciner. Grâce au vaccin, de plus en plus de destinations s’ouvrent au voyage – et nous savons que nos clients sont impatients de voyager. Nous sommes ravis de donner aux gens une raison de plus de se faire vacciner afin qu’ils puissent retrouver leurs amis et leur famille ou prendre ces vacances tant attendues qui pourraient être à portée de main.

Si vous avez besoin de plus d’incitatifs pour participer au concours, United ajoutera cet été des itinéraires vers la Croatie, la Grèce et l’Islande, tout en reprenant les vols vers l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la France. Les vols sans escale de New York / Newark à Johannesburg, en Afrique du Sud, commencent également le 3 juin.

Si vous souhaitez participer au concours, la première étape consiste à vous faire vacciner contre le COVID-19. Vous pouvez trouver des rendez-vous dans votre région sur Vaccines.gov.

Une fois que vous êtes complètement vacciné, la prochaine étape consiste à vous inscrire à votre compte MileagePlus gratuit sur le site Web de United. Une fois que vous avez rempli toutes les informations requises et que vous avez reçu votre numéro MileagePlus, vous pouvez vous connecter et vous rendre sur cette page pour télécharger votre documentation. Assurez-vous de cocher la case pour participer au tirage au sort après avoir téléchargé le document.

Les chances de gagner sont minces, mais si vous prévoyez de voler de sitôt et que vous avez déjà réussi, il ne peut certainement pas faire de mal de jeter votre chapeau dans le ring sur celui-ci.

