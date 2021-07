Le concurrent Apple Arcade de Netflix sera axé sur le mobile sans frais supplémentaires pour les abonnés

Il a été récemment rapporté que Netflix travaillait sur sa propre plate-forme de jeu, mais les détails n’étaient pas clairs. La société a confirmé cette semaine qu’elle entrait sur le marché des jeux et que ses efforts initiaux porteront sur le contenu axé sur les mobiles, ce qui pourrait en faire un concurrent potentiel d’Apple Arcade.

Tel que rapporté par The Verge, Netflix a finalement révélé des détails sur sa plate-forme de jeu dans une lettre aux investisseurs mardi dans le cadre de son rapport sur les résultats du deuxième trimestre. La société affirme qu’elle est encore “aux premières étapes de son expansion dans les jeux”, car elle considère les jeux comme une autre catégorie de contenu pour la société, tout comme les films originaux et l’animation.

Dans un premier temps, les jeux de Netflix seront conçus pour les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes, mais la société n’exclut pas de proposer à l’avenir des jeux de niveau console. Un autre détail intéressant sur la plateforme de jeu de Netflix est qu’elle sera proposée à chaque abonné du service de streaming sans frais supplémentaires.

Vous pouvez lire la lettre complète ci-dessous :

Nous sommes également aux premiers stades de notre expansion dans les jeux, en nous appuyant sur nos efforts antérieurs autour de l’interactivité (par exemple, Black Mirror Bandersnatch) et de nos jeux Stranger Things. Nous considérons le jeu comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée. Les jeux seront inclus dans l’abonnement Netflix des membres sans frais supplémentaires similaires aux films et séries. Au départ, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste d’investissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous sommes près d’une décennie dans notre poussée dans la programmation originale, nous pensons que le temps a raison d’en savoir plus sur la valeur que nos membres accordent aux jeux.