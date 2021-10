Le concurrent d’Amazon Clubhouse porte le nom de code « Project Mic »

Crédit photo : Claus Grunstaudl

Amazon a discrètement travaillé sur un concurrent de Clubhouse nommé « Project Mic ». Voici ce que nous savons.

Digital Music News a rapporté qu’Amazon avait doucement intensifié ses efforts de développement d’applications audio en direct pour concurrencer Clubhouse. L’effort est dirigé par Amazon Music, comme l’a rapporté Axios. Mais maintenant, nous avons un peu plus d’informations sur l’application, qui porte le nom de code « Project Mic ».

The Verge rapporte que l’application se concentrera initialement sur les États-Unis et que son objectif est de « démocratiser et réinventer la radio ». Project Mic donnera à n’importe qui la possibilité de créer et de diffuser une émission de radio en direct, accompagnée de musique. Les auditeurs de ces émissions peuvent se connecter via l’application Project Mic. Mais ils pourront également écouter dans Audible, Amazon Music, Twitch et avec n’importe quel appareil compatible Alexa.

Project Mic aura également une expérience d’application optimisée pour la voiture. C’est quelque chose que Spotify a essayé de faire avec son Car Thing – un appareil pour les voitures sur la route sans connexion Bluetooth.

The Verge rapporte la visualisation de maquettes pour l’application Project Mic qui incluent la liste des émissions en direct actuelles, des sujets tendances et des créateurs en vedette. Les utilisateurs peuvent rechercher de nouveaux contenus radio par sujet, nom ou genre musical.

The Verge rapporte également que n’importe qui pourra puiser dans le catalogue musical d’Amazon pour organiser son programme. Pour le lancement, Amazon recrute des célébrités et des créateurs de goût plus petits pour remplir la nouvelle application avec du contenu.

Il est très axé sur la musique pour le moment, mais la programmation sera centrée sur la culture pop, la comédie et le sport. Cela ne devrait pas non plus être trop surprenant, étant donné l’acquisition par Amazon du réseau de contenu de podcast Wondery.

Amazon rejoint désormais Spotify, Apple, Sonos et d’autres fabricants cherchant à réinventer la radio. Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur le contenu de créations orales comme les podcasts, plutôt que sur la création d’émissions de radio avec des animateurs.

Clubhouse a lancé l’essor des émissions audio en direct, mais ce n’est peut-être pas révolutionnaire dans le grand schéma des choses. Le grand écosystème Alexa d’Amazon aidera à l’adoption et peut offrir aux auditeurs l’expérience d’appel.