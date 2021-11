Le concurrent d’Amazon e-commerce Wayfair ouvre un bureau à Seattle avec des plans pour 200 postes technologiques

(Photo de la foire)

Wayfair, la société de produits pour la maison qui rivalise avec Amazon pour les clients du commerce électronique, ouvre un siège social à Seattle et prévoit d’embaucher plus de 200 employés techniques.

Les plans ont été annoncés dans une note interne envoyée aux employés de Wayfair cette semaine. La société a annoncé précédemment qu’elle ouvrirait des sites d’ingénierie et embaucherait 1 000 technologues dans la région de la baie de San Francisco, à Austin et à Toronto.

L’expansion est la première pour Wayfair au-delà de ses sièges sociaux à Boston et à Berlin.

Il y a actuellement 28 emplois répertoriés pour Seattle sur le site Wayfair, y compris des rôles tels que des ingénieurs logiciels, des chefs de produits, des concepteurs d’expérience, des analystes et des scientifiques des données. L’ouverture du bureau est prévue en 2022, mais l’embauche commencera immédiatement, les postes commençant à distance.

Wayfair possède un entrepôt de distribution à Kent, dans l’État de Washington, dans le cadre de son réseau logistique qui comprend 18 centres de traitement des commandes et 38 centres de livraison aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Sur ses 16 000 employés, 3 000 occupent des postes techniques pour Wayfair, qui a été fondée en 2002. La société affirme qu’elle sert 29 millions de clients actifs, propose 22 millions de produits pour la maison de plus de 16 000 fournisseurs et a réalisé un chiffre d’affaires net de 14,1 milliards de dollars pour l’année. se terminant le 30 septembre.

Tout cela s’ajoute à la concurrence pour Amazon selon Andy Jassy. Le PDG d’Amazon, dans une interview accordée à CNBC en septembre, a repoussé les appels selon lesquels le géant de la technologie est un monopole et mûr pour un examen antitrust.

« Nous sommes en concurrence avec de très grandes entreprises », a déclaré Jassy. « Il s’agit de sociétés comme Walmart, Target et Kroger et de sociétés numériques très prospères comme eBay, Etsy et Wayfair, et nous n’avons pas la possibilité d’augmenter les prix de manière illimitée. En fait, si vous regardez ce que nous faisons normalement, nous réduisons constamment les prix car il y a beaucoup de concurrence sur ces marchés.