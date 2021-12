Tyra Banks s’est retrouvée dans une nouvelle controverse découlant de son temps en tant que créatrice et animatrice de America’s Next Top Model, l’un des candidats l’appelant maintenant publiquement, elle et les producteurs, pour un écart de rémunération. Récemment, certains tweets sur Banks et ANTM ont attiré beaucoup d’attention pour les affirmations selon lesquelles les candidats gagnaient très peu d’argent tandis que l’hôte gagnait des millions. Maintenant, Sarah Hartshorne, ancienne de la saison 9, s’est exprimée et a partagé son expérience avec le New York Post.

« Nous n’avons pas été payés un centime pour participer à l’émission », a déclaré l’ancien mannequin grande taille. « On nous a donné une allocation quotidienne de 38 $ en espèces que nous devions utiliser pour payer notre propre nourriture. » Elle a ajouté que les producteurs « ne nous ont même pas donné de micro-ondes pour réchauffer les aliments ». Hartshorne, qui a maintenant 34 ans et n’avait que 18 ans lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans l’émission, a poursuivi en disant que les conditions dans lesquelles ils devaient concourir étaient très difficiles.

je comprends ce qu’elle voulait dire maintenant https://t.co/mDDJZ3fo4V pic.twitter.com/mtfkPxidrR – ty 🎧 (@thatstyshan) 1er décembre 2021

« La production nous a tenus dans l’ignorance de presque tout parce qu’ils voulaient nous garder à l’affût. Le fait d’être confus, fatigué, stressé, privé de sommeil et affamé ne faisait qu’améliorer la télévision », a-t-elle déclaré au NY Post. « Nous ne savions jamais où nous allions à un moment donné. Ils nous transportaient d’un endroit à l’autre dans une camionnette sans fenêtre et nous devions faire face à chaque situation totalement sans aucune idée et de mauvaise humeur. »

Hartshorne a également affirmé qu’elle et d’autres concurrents n’étaient pas autorisés à communiquer avec certains de leurs proches pendant la compétition. « La production nous a fait signer des centaines de contrats, y compris des accords de non-divulgation », a-t-elle déclaré. « Et toute personne à qui nous voulions parler au téléphone en dehors de la série devait également signer le NDA. Mon grand-père ne voulait pas le signer, donc je n’ai pas pu lui parler pendant les semaines où nous tournions. »

En fin de compte, Hartshorne estime que « être sur le prochain top model américain n’a pas vraiment ouvert les portes du monde du mannequinat pour beaucoup de gens ». Elle a également affirmé qu’elle n’était au courant d’aucun gagnant ou concurrent avec qui Banks était resté en contact une fois les saisons terminées. « Cela donne juste aux modèles en herbe un aperçu de ce à quoi s’attendre si nous voulons réussir dans l’industrie », a ajouté Hartshorne.

Enfin, Hartshorne a avoué qu’elle « personnellement » ne « regrette pas d’avoir fait la série, mais je sais que beaucoup de gens le font et je comprends totalement d’où ils viennent ». Elle a conclu: « À l’époque, la plupart d’entre nous n’avaient pas la plate-forme ou la force de parler pour nous-mêmes ou de quitter complètement la série. Mais j’espère que ce compte Twitter résonne avec ceux qui nous ont fait du mal. »