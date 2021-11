L’un des concurrents de Dancing With the Stars a été contraint de quitter la piste de danse plus tôt que d’habitude à cause d’une maladie. Après sa performance avec la pro Sasha Farber, l’olympienne Suni Lee a quitté la piste de danse avant de pouvoir se tenir devant les juges pour recevoir ses partitions pour la nuit. Farber et l’animatrice Tyra Banks ont expliqué que Lee se sentait mal et qu’elle avait des problèmes d’estomac. Les banques ont souligné que Lee n’a pas de COVID-19.

Tous les danseurs ont été chargés d’exécuter une routine sur l’un des tubes de Queen. Lee et Farber ont dansé le Paso Doble sur « We Will Rock You ». Alors que les deux ont réussi tous les mouvements pendant la routine, Lee a fait une sortie rapide dès qu’ils ont été terminés. Farber est resté derrière pour recevoir les critiques et les notes des juges. Banks a expliqué que Lee ne se sentait pas bien alors elle a quitté la piste de danse. L’hôte a déclaré que Lee n’avait pas été testé positif pour COVID-19, ajoutant plus tard qu’elle partait prendre soin de son « ventre ».

Maintenant que la saison 30 est terminée à plus de la moitié, les concurrents ont tous été chargés d’effectuer deux routines au cours de l’épisode de lundi. Non seulement ils devaient danser sur l’un des tubes de Queen avec leurs partenaires, mais ils participaient également à un relais avec deux autres couples. Les couples ont été placés en trois groupes de trois. Au sein de leur groupe respectif, les couples ont dû apprendre une brève routine et exécuter un style de danse qu’ils avaient déjà abordé lors de la compétition. En raison du fait qu’elle a quitté la scène tôt après sa routine précédente, il y avait des spéculations que Lee ne serait pas en mesure de concourir pendant le relais. Mais, elle a effectivement pu concourir et exécuter sa deuxième routine de la nuit.

Lee n’est pas le seul membre de la distribution DWTS à avoir dû faire face à une maladie pendant la compétition. Au début de la saison, l’instructeur Peloton Cody Rigsby et sa partenaire, Cheryl Burke, ont été testés positifs pour COVID-19. À l’origine, il n’était pas clair s’il serait en mesure de continuer dans la série. Les deux ont dû se mettre en quarantaine, mais ils ont pu effectuer une routine depuis chez eux. Après qu’ils se soient tous les deux remis de leurs crises de maladie, ils ont pu reprendre la compétition en personne.