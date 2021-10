La star de Voice Chavon Rodgers répond aux affirmations selon lesquelles il aurait snobé un câlin de son entraîneur Ariana Grande dans le dernier épisode. Le moment gênant a eu lieu juste après que lui et David Vogel se soient affrontés dans une bataille vocale, chantant leur interprétation de « Sugar, We’re Goin Down » de Fall Out Boy.

Grande a eu une décision difficile à prendre car elle a été forcée de choisir le gagnant. « C’est incroyablement difficile pour moi », a-t-elle déclaré en décidant lequel de ses chanteurs participerait aux Knockout Rounds. « Je vous aime et je tiens à vous deux et vous êtes tous les deux si talentueux. » Elle a finalement choisi Vogel comme gagnant, ce qui signifie qu’il était temps pour Rodgers de dire au revoir.

« Merci beaucoup d’avoir vu quelque chose en moi et de m’avoir emmené dans cette balade », a déclaré Rodgers. « Je t’aime et je suis très reconnaissant. » Cependant, lorsqu’il a quitté la scène, il est passé à côté de son ancien entraîneur alors qu’elle se levait pour lui faire un câlin. Kelly Clarkson a ramassé juste derrière lui, donnant à Grande un câlin convaincu que Rodgers ne l’avait pas vue.

Il semble que c’était juste le cas. Rodgers s’est rendu sur Instagram le lendemain pour expliquer l’incident. « Hé les gars! Je voulais juste clarifier quelque chose. Je n’ai absolument pas vu Ariana se lever pour me serrer dans ses bras », a-t-il écrit sur sa story Instagram. « J’avais les yeux baissés et je me dirigeais hors de la scène après avoir pu la remercier pour tout! » il a continué. « Quand je suis arrivé dans les coulisses, un producteur m’a raconté ce qui s’était passé et j’étais dévasté. Ariana est tellement incroyable et je lui suis tellement reconnaissante pour tout. Je l’aime tellement. »

Rodgers s’est assuré de s’excuser à nouveau dans un autre article, concluant la course folle du spectacle. Au bas de la longue légende, il a envoyé un message personnel juste pour le chanteur « Thank U, Next ». « Je suis vraiment désolé d’être aveugle. Je vais rattraper ce câlin que j’ai raté à la première occasion », a-t-il déclaré. À quoi, Grande a gracieusement répondu: « LOVE YOU. Vous y tenir. 🙂 Vous étiez absolument incroyable! »