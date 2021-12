Lire du contenu vidéo

Les fans de « Wheel of Fortune » peuvent être tranquilles en sachant que tout leur indignation envers la fin du spectacle d’un concurrent a en fait porté ses fruits… sous la forme d’une nouvelle Audi !

Si vous l’avez manqué, une femme nommée Charlène a atteint le tour final et a pris une belle pause lorsque le « RSTLNE » standard et ses lettres devinées « GDHI » ont presque rempli tout le puzzle.

La phrase gagnante était » CHOISIR LE BON MOT « . Au début, Charlene a deviné « CHOIX DE LA BONNE CARTE », mais quand c’était faux, elle a crié « CHOIX DE LA BONNE » avant de faire une pause de 4 à 5 secondes et de crier « MOT ! »

La foule pensait qu’elle avait gagné, mais Pat Sajak a annoncé la dure nouvelle… en lui disant qu’elle avait mis trop de temps à prononcer le mot « Mot » et que la phrase devait être dite d’un seul coup pour être gagnante. Il a ensuite été révélé que Charlene avait perdu une Audi Q3 à 40 000 $.

Heureusement pour Charlene, à la fois « WoF » et les gens d’Audi ont remarqué sa bévue… et Charlene obtient une Audi après tout !

Il n’y a pas de communauté comme la communauté Audi. Avec votre aide, nous avons retrouvé Charlene ! Plus à venir alors que nous aidons #GiveHerTheQ3. https://t.co/WrX5xOVgIE – Audi USA (@Audi) 23 décembre 2021 @Audi

La directrice du marketing d’Audi, Tara Rush, nous dit : « Dans l’esprit des Fêtes, nous sommes ravis d’offrir à Charlene une toute nouvelle Audi Q3. C’est la saison des dons après tout et, technique ou non, nous sommes toujours impatients de partagez un peu de magie Audi et de joie ! »