Après tout, la concurrente de Wheel of Fortune, Charlene Rubush, obtient une toute nouvelle voiture d’Audi, à la suite de l’indignation en ligne dirigée contre le spectacle lorsqu’elle a perdu le défi de puzzle bonus sur une technicité. Merci en partie à un tweet viral de l’ancien Jeopardy ! champion Alex Jacob, Audi a intensifié et a dit qu’ils lui donneraient une nouvelle Audi Q3. Jacob a déclaré la victoire en partageant un GIF de Rainn Wilson dans The Office.

À la fin de l’épisode de mardi, Rubush s’est rendu au tour de puzzle bonus, qui avait l’indice « Qu’est-ce que tu fais ? » La réponse du puzzle était, assez ironiquement, « Choisir le bon mot. » Rubush a fait exactement cela, mais elle a fait une pause avant de dire « mot ».

Allez @WheelofFortune, la femme a littéralement choisi le bon mot. Donnez-lui la voiture. pic.twitter.com/aAaMyFeEZl – Alex Jacob (@whoisalexjacob) 22 décembre 2021

L’animatrice Pat Sajak a eu le malheur d’expliquer quelle étrange technicité elle a violée. « Celui-ci est difficile parce que vous avez dit tous les bons mots, y compris le mot » mot « , mais, comme vous le savez, cela doit être plus ou moins continu », a-t-il déclaré. « Nous allons permettre une petite pause, mais pas quatre ou cinq secondes. » Il a également révélé que si elle résolvait le casse-tête dans une pensée « continue », elle aurait gagné une toute nouvelle voiture.

Après la diffusion de l’épisode, Jacob a tweeté la vidéo. « Allez [Wheel of Fortune], la femme a littéralement choisi le mot juste. Donnez-lui la voiture », a-t-il écrit. L’équipe des médias sociaux d’Audi lui a ensuite envoyé un message direct, confirmant qu’ils « examinaient cette situation en interne ». Un porte-parole a déclaré plus tard à Newsweek qu’elle obtiendrait une Audi Q3, dont le prix de départ est de 36 995 $.

« [We] ont vu l’épisode de la Roue de la Fortune de Charlene lundi et ont été collectivement déçus qu’elle ait raté l’occasion de remporter une Audi Q3 en raison d’un problème technique », a déclaré le porte-parole. « Donc, dans l’esprit des vacances, Audi of America offrira avec une toute nouvelle Audi Q3. »

Ce n’est pas la première fois qu’une règle obscure gâche la nuit pour un concurrent de la Roue de la Fortune. En mars, un concurrent a inclus le mot « et » lorsqu’il a résolu un jeu de mots croisés avec l’indice « Prise du jour ». Sajak a déclaré que la réponse était incorrecte car vous ne pouviez rien ajouter à la réponse. En avril 2018, un concurrent a raté un tir à 7 100 $ lorsqu’il a mal prononcé « flamenco » comme « flamant rose ».