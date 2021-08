Le concurrent d’Ethereum entre dans le top 10 au milieu d’une augmentation exponentielle de la valeur totale verrouillée Crypto new media

Un concurrent d’Ethereum a mené une action de prix capitale au cours des sept derniers mois, sautant de plus de 100 places dans le classement de la capitalisation boursière de la cryptographie pour se classer dans le top 10.

La plate-forme de contrat intelligent Solana a commencé l’année avec son jeton natif SOL se négociant à 2,16 $ et s’est classée 112e par capitalisation boursière, selon CoinMarketCap. Maintenant, il se négocie à 66,61 $ au moment de la rédaction, soit une augmentation de 2 983,8% depuis le début de l’année. L’actif crypto a atteint son sommet historique de 74,89 $ cette semaine.

La valeur totale bloquée dans Solana a également dépassé les 2 milliards de dollars pour la première fois, contre un peu moins de 1 milliard de dollars le mois dernier. De plus, la plate-forme dispose d’un écosystème croissant de produits de finance décentralisée (DeFi) qui sont sur le point d’être lancés dans les prochains mois, selon Messari.

explique la firme de recherche crypto,

« Si Solana peut continuer à développer sa base de développeurs et son pipeline d’applications, son caractère unique peut devenir une force. Les projets ne pourront pas facilement transférer leurs contrats et leurs liquidités vers des réseaux secondaires. Avec une économie en plein essor, un verrouillage inhérent du développeur et beaucoup de fonds à revendre, Solana pourrait devenir une plate-forme populaire pour les utilisateurs de DeFi pour garer leurs actifs dans un avenir pas trop lointain.

Le crypto-trader pseudonyme Pentoshi prédit que SOL poursuivra sa tendance haussière et imprimera de nouveaux sommets historiques.

“SOL [is] dans la découverte des prix.

[In my opinion] si 56-60 $ viennent, c’est un vol absolu maintenant qu’il a fait de nouveaux [all-time highs]. Cela devrait être un nouveau support, et le ciel est la limite.

Source : Pentoshi/Twitter

