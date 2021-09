Le concurrent d’Ethereum, Solana, évince Dogecoin pour devenir la 7e plus grande crypto-monnaie au monde

Le concurrent de Solana, Ethereum, est actuellement le deuxième plus grand crypto après le bitcoin avec une capitalisation boursière de 462 milliards de dollars. (Image Solana.com)

Le concurrent d’Etherum Solana – une plate-forme de blockchain décentralisée – est désormais la septième plus grande crypto-monnaie au monde devant Dogecoin. Son jeton SOL a bondi de 3,3 fois son prix en trois semaines, passant de 43 $ le 15 août à 145 $, au moment du dépôt de ce rapport, selon CoinGecko. D’autre part, sa capitalisation boursière est passée de 14,6 milliards de dollars à 42 milliards de dollars par rapport à la capitalisation boursière de 40,5 milliards de dollars de Dogecoin. La capitalisation boursière de Solana est actuellement inférieure de 21 milliards de dollars à la capitalisation boursière de 63 milliards de dollars du XRP – la sixième plus grande crypto-monnaie. Cependant, selon l’expert, la vitesse de traitement des transactions et les coûts réduits de Solana n’ont pas encore été prouvés dans le monde réel. Selon son site Web, le coût moyen par transaction est de 0,000025 $. “Solana est la blockchain la plus rapide au monde et l’écosystème crypto à la croissance la plus rapide”, a-t-il déclaré.

«Nous sommes dans un marché haussier où le gouvernement imprime des notes comme du papier. Cela crée une valeur significative pour les actifs d’approvisionnement fixe comme Bitcoin et Gold. Mais avoir ce flot de nouveaux utilisateurs rejoignant la communauté est à la recherche de cryptos pour s’enrichir. Solana est une alternative à Ethereum avec une vitesse plus rapide et des coûts inférieurs. Mais cela reste à prouver dans le monde réel. Une croissance soudaine comme celle-ci est une situation dangereuse, mais en même temps, c’est une opportunité pour les traders », a déclaré à Financial Express Online Kumar Gaurav, fondateur et PDG de Cashaa.

Lisez aussi: JPMorgan dit que les marchés des crypto-monnaies «semblent mousseux» avec une augmentation de la demande de détail à un rythme record

Solana Labs, le développeur de la blockchain Solana, avait annoncé en juin un tour de table de 314 millions de dollars dirigé par le capital-risqueur Andreessen Horowitz et Polychain Capital. Alameda Research, Blockchange Ventures, CMS Holdings, d’autres avaient également participé.

Selon messari.io, l’origine de Solana remonte à 2017, lorsque le fondateur Anatoly Yakovenko a publié un projet de livre blanc sur une nouvelle technique de chronométrage pour les systèmes distribués appelée Proof of History (PoH). Il pensait que la technique pouvait automatiser le processus de commande des transactions pour les blockchains, car l’une des limitations à l’évolutivité de Bitcoin et Ethereum est le temps nécessaire pour parvenir à un consensus sur l’ordre des transactions. Son concurrent Ethereum est actuellement le deuxième plus grand crypto après le bitcoin avec une capitalisation boursière de 462 milliards de dollars. Il se négocie actuellement à 3 940 $, selon CoinGecko.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

