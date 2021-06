Le concurrent dominicain des super-welters Carlos Adames affronte le Mexicain Alexis Salazar sur SHOWTIME PPV ce samedi 26 juin

ATLANTA – Concurrent dominicain des super-welters Carlos Adamès affrontera le mexicain Alexis Salazar dans un concours de 10 rondes dans le cadre de l’undercard SHOWTIME PPV ce samedi 26 juin de la State Farm Arena primée à Atlanta lors d’un événement présenté par Premier Boxing Champions.

Adamès contre Salazar remplacera le Julian Williams vs. Brian Mendoza après que Williams ait été contraint de rejeter sa présence après s’être blessé au coude pendant l’entraînement.

L’événement sera dirigé par le quadruple champion du monde Gervonta “Tank” Davis à la recherche d’un titre dans une troisième division différente lorsqu’il rencontrera le champion invaincu WBA Super Lightweight Mario “El Azteca” Barrios dans l’événement principal de SHOWTIME PPV à partir de 21 h HE / 18 h HP.

Les billets pour l’événement à la State Farm Arena, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés en se connectant à ticketmaster.com.

Originaire de Comendador, en République dominicaine, Adames (19-1, 15 KO) s’entraîne à New York et cherche à obtenir une deuxième chance pour partir à la recherche d’un titre mondial. Le boxeur de 27 ans a battu plusieurs prétendants en route vers son tir à la ceinture en 2019 avant de perdre aux points dans un combat rapproché contre Patrick Teixeira. Adames a battu l’ancien champion Carlos Molina et des prétendants tels que Frank Galarza, Joshua Conley et Alejandro Barrera pour gagner sa chance de se battre pour le titre.

Salazar (23-3, 9 KOs) a 25 ans et monte haut avec une séquence de 15 victoires consécutives. Sa victoire la plus récente a été une décision unanime contre Rubén Barajas en décembre 2020. Salazar est originaire de Guadalajara et s’entraîne actuellement à Norwalk, en Californie. Il combattra aux États-Unis pour la sixième fois de sa carrière ce samedi soir et pour la première fois depuis sa domination d’Abraham Cordero en route pour l’emporter par décision unanime en mai 2019.

La carte non télévisée mettra en vedette le concurrent cubain Leduan barthélémy (16-1-1, 8 KO) orienté vers Viktor Slavinski (12-0-1, 6 KO) dans un combat super-plume en huit rounds et avec l’ancien prétendant au titre Andrés Gutiérrez (38-2-1, 25 KO) dans un concours super léger de huit rounds. Aussi, la perspective invaincue Dalton brodie (1-0, 1 KO) participera à une attraction de poids super moyens en quatre rounds contre un autre invaincu comme Trever Bradshaw (1-0) et la perspective immaculée de Washington, DC Stacey Selby (2-0, 2 KO) entrant sur le ring dans un combat super léger en quatre rounds.