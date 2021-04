Le concurrent du clubhouse de Facebook arrive l’été – Salles audio en direct

Facebook apporte ses salles audio en direct à plusieurs services cet été pour rivaliser avec Clubhouse.

Après un cycle de financement de 4 milliards de dollars, Clubhouse cherche à conserver sa domination audio. Mais ce combat est sur le point de devenir beaucoup plus difficile cet été après que Facebook a lancé ses salles audio en direct. La fonctionnalité sera disponible pour les groupes et les personnalités publiques pour tester avant son déploiement plus large sur Facebook Messenger.

Les utilisateurs pourront enregistrer leurs conversations et les distribuer, une différence clé par rapport au Clubhouse. Les discussions qui ont lieu sur Clubhouse restent sur le service, ce qui les rend plus éphémères comme Snapchat. Facebook permettra aux utilisateurs de facturer l’accès à ses salles audio en direct via un abonnement ou des frais uniques. Pensez à tous les concerts uniques que les musiciens pourront effectuer en ligne.

Facebook affirme avoir également lancé un fonds pour les créateurs audio pour soutenir les créateurs émergents.

Pour promouvoir ses salles audio en direct, Facebook prend une page du livre de TikTok. Il publie une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’extraire des extraits sonores de leurs enregistrements. Ces extraits sonores peuvent être partagés sous forme de clips audio de forme courte et dans le flux audio «Découvrir». Cela fonctionne à peu près de la même manière que TikTok pour découvrir une nouvelle vidéo, mais pour l’audio.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dit que les Soundbites sont similaires aux Reels, avec de petits clips de taille réduite pour intéresser les gens au contenu. “L’image de haut niveau ici est que nous pensons que l’audio sera, bien sûr, également un support de première classe et qu’il y a tous ces différents produits à construire sur tout ce spectre”, dit Zuckerberg.

Cela peut sembler que Facebook se prépare à se lancer dans le podcasting – et vous avez raison.

Facebook dit qu’il commencera à recommander des émissions et des épisodes en fonction des intérêts des utilisateurs. Les gens peuvent commenter les podcasts et les recommander à leurs amis. Facebook dit qu’il compte environ 170 millions de personnes qui aiment au moins un podcast sur leur profil. Plus de 35 millions de personnes sont membres de groupes de fans dédiés aux podcasts comme «Serial» sont également sur Facebook.

Facebook se considère comme un moyen d’aider les fans de podcast à trouver du nouveau contenu. Cela passera par un partenariat avec Spotify pour amener son joueur sur Facebook. Les utilisateurs de Spotify pourront écouter leur musique et leurs podcasts directement depuis leur fil d’actualité Facebook.

«Notre ambition a toujours été de rendre Spotify omniprésent sur toutes les plates-formes et appareils, en apportant de la musique et des podcasts à plus de gens», a déclaré un porte-parole de Spotify à Digital Music News. «Notre nouvelle intégration avec Facebook est une autre étape dans ces efforts. Nous attendons avec impatience un partenariat continu avec Facebook, alimentant la découverte audio dans le monde entier. »