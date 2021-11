Le concurrent Qualcomm Windows M1 a une fenêtre de lancement

TL;DR

Le concurrent de Windows M1 que Qualcomm a promis a maintenant une fenêtre de lancement. Le chipset PC basé sur Arm arrivera en accès anticipé dans environ neuf mois. Cependant, il ne touchera pas réellement un produit de consommation avant 2023.

En 2020, Apple a pris d’assaut le monde de la technologie avec le lancement de son premier chipset interne basé sur Arm, connu sous le nom de M1. Depuis lors, Apple a poussé les puces M1 sur un plus grand nombre de ses ordinateurs portables, y compris les MacBook Pro les plus récents. La faible consommation d’énergie et le traitement puissant des puces les rendent à peu près inégalées sur le marché.

Son collègue fabricant de puces Qualcomm n’est pas sur le point de regarder Apple rouler sur la concurrence. La société a fait un achat stratégique d’une société appelée Nuvia plus tôt cette année, avec l’intention de créer un concurrent Windows M1. Désormais, Qualcomm se sent suffisamment en confiance pour donner une fenêtre de lancement à cette puce qui n’a pas encore de nom.

Selon le Dr James Thompson, directeur de la technologie de Qualcomm, le concurrent M1 pourrait atterrir dans neuf mois (via The Verge). Ce lancement anticipé serait à tester par les clients du matériel. L’objectif serait alors que les premiers produits grand public avec la puce concurrente Windows M1 arrivent en 2023.

Bien sûr, à ce stade, Apple aurait probablement lancé davantage de systèmes basés sur M1. Il aurait probablement également publié de nouvelles itérations de la puce (M2, peut-être), donnant à la société une avance de plusieurs générations sur Qualcomm.

Qualcomm ne semble pas trop découragé par cela, cependant. Thompson a déclaré que l’intention de l’entreprise est d’être le leader en matière de performances et de durée de vie de la batterie. Le temps nous dira si l’entreprise peut réellement atteindre cet objectif ambitieux, en particulier avec l’avance d’Apple si forte en ce moment.

Il y a aussi la question des applications. Les utilisateurs de Windows seront-ils prêts à émuler des applications x86 sur leurs nouveaux PC avec une puce concurrente Windows M1 ? Les entreprises vont-elles reformater ou même réécrire leurs applications pour qu’elles s’exécutent nativement sur les systèmes Arm ? Il y a beaucoup de questions autour de l’avenir.

