Le conducteur de l’accident qui a tué l’actrice Vanessa Angel et son mari pourraient encourir des années de prison

Le conducteur soupçonné d’être responsable de l’accident de voiture mortel qui a tué l’actrice de Jakarta Vanessa Angel et son mari Febri « Bibi » Andriansyah et en a blessé plusieurs autres pourrait passer des années derrière les barreaux. Tubagus Joddy, identifié comme la personne derrière le volant, a été accusé de conduite négligente en vertu de la loi indonésienne sur la circulation et les transports routiers à la suite de l’accident mortel, a rapporté Coconut Jakarta.

Joddy, qui aurait travaillé comme assistante d’Angel au cours des deux dernières années, avait conduit la Mitsubishi Pajero dans l’après-midi du jeudi 4 novembre lorsque le côté gauche du véhicule – transportant Angel, son mari et leur enfant de 3 ans son fils Gala, ainsi que la baby-sitter de Gala, Siska Lorensa – ont heurté une barrière en béton alors qu’ils circulaient sur l’autoroute Nganjuk-Surabaya, une route à péage reliant Jakarta à Surabaya à Jombang, dans l’est de Java, vers 12 h 36, heure locale. L’impact a fait perdre le contrôle du véhicule à Joddy, qui a ensuite rebondi sur la barrière et a filé avant de s’arrêter. Angel et Andriansyah ont tous deux été déclarés morts sur les lieux, avec leur fils, Joddy et Lorensa, tous emmenés à l’hôpital local pour leurs blessures. Gala et Joddy auraient tous deux subi des blessures mineures dans l’accident, bien que Lorensa aurait subi des blessures plus importantes. Son état n’est pas connu pour le moment.

Une première enquête sur l’accident mortel menée par l’unité de patrouille routière de la police de Java Est a révélé que les conditions météorologiques étaient bonnes et que la circulation était calme au moment de l’accident. Les autorités ont d’abord supposé que Joddy était peut-être devenu somnolent en conduisant. Cependant, le directeur de la circulation de la police de Java Est, le chef Comr. Latif Usman a déclaré plus tard, « compte tenu de l’état du véhicule sur les lieux, il a peut-être voyagé à plus de 100 kilomètres à l’heure », a rapporté le Jakarta Globe.

Les autorités ont confirmé plus tard que Joddy serait interrogé et pourrait faire face à des accusations après qu’il a été révélé que la vidéo avait été partagée sur son histoire Instagram le jour de l’accident. Cette vidéo, selon les médias locaux, semble avoir été enregistrée au volant alors que Joddy conduisait. Les autres détails de la vidéo ne sont pas clairs. Les autorités ont finalement inculpé Joddy de conduite négligente, une accusation passible d’une peine maximale de 6 ans de prison et/ou d’une amende maximale de 12 millions IDR (840 USD).

Angel, de son vrai nom Vanessa Ardiansyah, est devenue célèbre avec son rôle de Sandra dans le feuilleton Cinta Intan en 2008. Elle est apparue dans au moins neuf feuilletons et trois films entre 2008 et 2018. Au milieu de son décès tragique, beaucoup de ses fans ont pris à les médias sociaux pour rendre hommage, avec une personne écrivant en ligne, « repose en paix, Vanessa Angel. Vous étiez.. êtes.. serez toujours l’une de nos reines FTV. »