Joshua Walker, 31 ans, a déclaré qu’il avait « perdu son emploi, sa relation et sa liberté » à la suite de l’incident (Photos : Worcester News/SWNS/.)

Un chauffeur a tellement bu que lorsqu’il est entré chez McDonald’s pour une collation en fin de soirée, il n’a pas pu commander, ce qui a conduit le personnel à appeler la police sur lui.

Joshua Walker, 31 ans, a pris le volant de sa Mitsubishi Colt après avoir avalé « quelques pintes de bière blonde et un coup » dans un Working Men’s Club de Worcester.

Après avoir quitté le club, il a décidé de s’arrêter dans un service au volant d’un McDonald’s, mais a continué à maudire ses mots et n’a pas pu dire la nourriture qu’il voulait.

Le jeune homme a été arrêté et s’est vu interdire de conduire pendant 20 mois à la suite de l’incident du 9 octobre de cette année.

Un alcootest a montré qu’il avait 77 microgrammes d’alcool dans 100 millilitres d’haleine, soit plus du double de la limite légale de 35 mcg.

Se représentant lui-même devant le tribunal de première instance de Worcester le vendredi 5 novembre, Walker de Droitwich, Worcs., a admis avoir conduit avec un excès d’alcool.

Ralph Robyns-Landricombe, poursuivant, a déclaré que le personnel de McDonald’s avait pris conscience de « l’état d’ébriété » de Walker lorsqu’il s’était arrêté.

Il a déclaré: «Son discours était brouillé et ses yeux étaient injectés de sang et il se balançait légèrement sur son siège.

Se représentant lui-même, Walker a déclaré à un tribunal qu’il avait été «si stupide» (Photo: Worcester News/SWNS)

« L’un des membres du personnel a dit à Walker » vous avez l’air d’avoir perdu la tête « , mais Walker aurait rejeté les inquiétudes du travailleur, leur disant qu’il allait bien.

« Walker était instable sur ses pieds, bafouillait ses mots et sentait fortement l’alcool enivrant. »

Walker a déclaré au tribunal: «J’ai été si stupide. C’est avec un profond regret que j’ai su tout de suite que j’avais mal agi. Je souffre depuis.

« J’ai perdu mon travail. J’ai perdu ma relation, perdu ma liberté. Ce n’était pas un luxe que je me suis offert – c’était une nécessité. Je ne peux que lever les mains et dire que j’avais tort.

Walker a déclaré que sa situation personnelle avait été » effacée » à la suite de l’incident et qu’il avait » épuisé ses fonds « .

Président du banc, David Shadwell a remercié Walker pour ses remords.

Il a déclaré: «Il faut du courage pour le faire, alors merci beaucoup. Merci en audience publique d’avoir été si honnête et franc, non seulement avec vos remords, mais aussi avec ce que vous avez dit.

Walker a été interdit de conduire pendant 20 mois, condamné à une amende de 120 £ et condamné à payer une suramende compensatoire de 34 £ et des frais de 135 £.

