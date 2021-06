Le conférencier a édité les photos des étudiants sur les réseaux sociaux pour les rendre pornographiques ⋆ .

Thomas Dodsley, 34 ans, avait également un peu moins de 3 000 images d’abus d’enfants sur ses appareils (Photo: BPM)

Un professeur d’université qui a pris des photos des comptes de médias sociaux des étudiants et du personnel et les a modifiées pour les rendre sexuelles a été emprisonné pendant un an.

Thomas Dodsley a superposé des images d’organes génitaux sur leurs photos et a créé des zones de texte accompagnées de légendes contenant des messages obscènes.

L’une des images obscènes comprenait un libellé qui disait: “Regardez-moi dans les yeux, M. Dodsley”.

Sur une période de six ans, l’ancien professeur de criminologie de l’Université de Derby a également téléchargé un peu moins de 3 000 images d’abus d’enfants, y compris des nourrissons violés.

La police a également trouvé des images ignobles sur ses ordinateurs portables, notamment des humains se livrant à des actes sexuels avec des animaux.

Ils ont exécuté un mandat à son domicile dans le village de Breaston dans le Derbyshire à 6 h 50 le 1er septembre de l’année dernière lorsque la femme de Dodsley a ouvert la porte.

Son mari est apparu peu de temps après et les agents ont saisi un certain nombre d’appareils électroniques.

Le conférencier a inclus une légende sur une photo, lisant: “Regardez-moi dans les yeux, M. Dodsley” (Photo: BPM)

Le tribunal a appris qu’il y avait 62 des films de catégorie A les plus graves, 70 fichiers de catégorie B, 2 842 de catégorie C, cinq images interdites et 16 images pornographiques extrêmes.

La police a également trouvé une clé USB contenant des photos d’anciens et d’actuels étudiants et membres du personnel de l’Université de Derby, dont certaines avaient été retouchées avec des images sexuelles.

Dodsley, 34 ans, a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de production d’images indécentes d’enfants, de possession d’images interdites et de possession de pornographie extrême entre le 24 mars 2014 et le 1er septembre 2020.

Son avocat, Sean Smith, a déclaré: “Il a déjà traité son infraction en suivant un programme accrédité qui comprenait une thérapie comportementale.”

Plus: Nouvelles de la criminalité



Dans un communiqué, l’Université de Derby a déclaré qu’elle n’était “au courant d’aucune allégation ou préoccupation” concernant Dodsley jusqu’à ce qu’il comparaisse devant le tribunal pour inscrire son plaidoyer.

Un porte-parole a ajouté: “Il n’est plus employé par nous, ayant quitté son poste en mars de cette année.”

En plus de la peine de prison, Dodsley a été obligé de signer sur le registre des délinquants sexuels pendant 10 ans et a reçu une ordonnance de prévention des préjudices sexuels de 10 ans.

L’accusé, qui travaillait auprès des jeunes avant de rejoindre l’université, s’est également vu interdire de travailler avec des enfants pour la même durée.

