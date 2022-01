Le conflit d’horaire maladroit du prince Harry mis à nu alors que la visite au Royaume-Uni est en jeu | Royale | Des nouvelles

Sa Majesté célèbre ses 70 ans sur le trône cette année avec un jour férié de quatre jours en été, du 2 au 5 juin. Il est prévu que Harry, son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants puissent profiter de cette occasion pour se réunir avec la famille royale, que la duchesse n’a pas vue depuis deux ans. Lilibet n’a jamais été au Royaume-Uni ni rencontré le côté paternel de la famille, tandis qu’Archie, deux ans, ne les a pas vus en personne depuis qu’il est bébé.

Cependant, un problème potentiel est que le duc et la duchesse de Sussex ont un autre engagement exactement au même moment.

Les Jeux Invictus, un événement de style paralympique qui voit des militaires et des vétérans malades et blessés concourir dans des sports adaptés, ont été fondés par Harry en 2014 et sont depuis un projet passionnant.

Malheureusement, les Jeux de 2020 à La Haye ont dû être reportés et reprogrammés deux fois en raison de la pandémie de coronavirus.

La date qui est maintenant sur les cartes est du 29 mai au 5 juin de cette année ‒ un croisement exact avec les célébrations prévues de Sa Majesté.

LIRE LA SUITE: Le prince Andrew sera « banni des célébrations publiques » pendant le jubilé

On s’attendra probablement à ce que Harry participe aux deux événements et, comme tout le monde, ne peut pas être à deux endroits à la fois.

Cela dit, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ne sont pas trop éloignés l’un de l’autre.

Étant donné qu’Harry vit généralement aux États-Unis, il peut en fait être relativement facile pour lui de passer d’un événement à l’autre par rapport à un vol depuis son domicile en Californie.

Cela pourrait finir par être des jours très chargés pour le duc et sa famille s’ils essayaient de jongler avec les deux.

M. Myers a déclaré qu’il « assume » que Meghan et les enfants accompagneront Harry aux Jeux Invictus et que toute la famille profitera de l’opportunité d’être en Europe pour rendre visite à la famille.

Il a déclaré: «Cela a été une année chargée et c’est probablement le bon moment pour laisser tomber cette année, voir ce qui se passera l’année prochaine et j’espère que nous les reverrons au Royaume-Uni.

« Parce qu’Harry a les Jeux Invictus, on croise les doigts, donc on pourrait supposer qu’il reviendra voir sa famille.

«Et encore, on pourrait supposer que Meghan viendra également aux Jeux Invictus, avec les enfants.

« Donc, je pense que c’est probablement un pari juste de dire que nous pourrions les voir au printemps de l’année prochaine, mais qui sait ? »

Peut-être, alors, même si Harry est incapable de se rendre pour les célébrations du jubilé, il peut venir au Royaume-Uni avant ou après juste pour rattraper sa famille et leur présenter le petit Lilibet.

De plus, il est toujours possible qu’aucun des deux événements n’ait lieu.

Il y a beaucoup d’incertitude concernant COVID-19 et quelle sera la situation dans six mois.

Les Jeux Invictus pourraient être à nouveau reportés, tandis que le jubilé de platine de la reine pourrait finir par être une affaire dépouillé comme les funérailles de son mari, le prince Philip, l’année dernière.

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.