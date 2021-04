Le conflit matrimonial ne peut pas être une raison de révoquer un passeport, déclare Delhi HC au Centre

Alors que l’homme a affirmé n’avoir reçu aucun préavis ni avoir la possibilité de plaider sa cause, Center a déclaré qu’il avait eu la possibilité de présenter sa position devant la mission indienne à Houstan, au Texas, aux États-Unis.

Un différend matrimonial ne peut pas être la raison de révoquer le passeport d’une personne sans lui donner aucune audition, a déclaré la Haute Cour de Delhi.

Le juge Prathiba M Singh a déclaré que la révocation du passeport était une mesure forte et que cela ne pouvait être fait sans même entendre la personne concernée.

«Une affaire matrimoniale ne peut pas arrêter son passeport pour toujours. Ce n’est qu’un différend matrimonial. Pourquoi ne restaurez-vous pas son passeport », a déclaré le tribunal, ajoutant que« ce que vous (du centre) faites est trop injuste. Pourquoi prenez-vous parti? »

Les observations du tribunal sont intervenues sur le plaidoyer d’un homme demandant l’annulation d’une ordonnance de mai 2020 confirmant la révocation de son passeport.

Le Centre a soutenu qu’une fois qu’un passeport est révoqué, il ne peut pas être restauré et le pétitionnaire devrait en demander un nouveau.

Alors que l’homme a affirmé n’avoir reçu aucun préavis ni avoir la possibilité de plaider sa cause, Center a déclaré qu’il avait eu la possibilité de présenter sa position devant la mission indienne à Houstan, au Texas, aux États-Unis.

Le tribunal a ordonné au ministère des Affaires extérieures (MEA) de déposer un affidavit indiquant si l’homme avait reçu un préavis et la possibilité d’être entendu par la mission indienne, avant que son passeport ne soit révoqué.

Le tribunal a déclaré que si aucun affidavit n’était déposé avant la prochaine date d’audience le 23 avril, un haut fonctionnaire de la division du programme Passport Seva (PSP) de la MEA se joindrait à la procédure devant lui.

«La révocation d’un passeport est une mesure forte. Vous ne pouvez pas le faire comme ça », a-t-il ajouté.

