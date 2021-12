Le Congrès a approuvé 778 milliards de dollars de dépenses militaires : pour quoi faire ?

Le président Joe Biden s’est retiré d’Afghanistan dans un tohu-bohu ardent cet été et a poursuivi la réduction de la présence américaine en Irak par son prédécesseur. Pourtant, le Congrès a approuvé la semaine dernière ce qui est, selon certaines mesures, le plus gros projet de loi de dépenses de défense de l’histoire, à hauteur de 768 milliards de dollars. C’est plus grand que ceux passés pendant les années de guerre du Vietnam et de Corée, et plus grand que Ronald L’accumulation militaire de Reagan. La seule fois où cette facture a été plus importante, corrigée de l’inflation, c’était en 2011, à un moment où les États-Unis avaient un pic de troupes en Afghanistan et en Irak.

Comment se peut-il que même avec la fin de ces guerres, le Congrès ait autorisé environ 30 milliards de dollars de plus que le dernier budget du président Donald Trump ?

Lorsque la guerre froide avec la Russie a pris fin dans les années 1990, les chefs militaires ont reconnu que les dépenses pouvaient être réduites de moitié tout en maintenant la sécurité. Le président George HW Bush a réussi à réduire de 9 % le financement de la défense, puis le président Bill Clinton a initialement réduit d’environ 8 % (ou plus, selon le calcul). Ils ont cherché à réinvestir cet argent chez eux, dans ce qu’on a appelé les dividendes de la paix. Mais les législateurs républicains ont également reculé, et Clinton n’a pas réussi à vraiment transformer le budget militaire. Les dépenses de défense ont commencé à grimper à la fin des années 90, puis à des niveaux beaucoup plus élevés au cours des années postérieures au 11 septembre.

En 2021, malgré le départ des États-Unis quittant principalement l’Irak (2 500 soldats restent) et l’Afghanistan, même un léger dividende de la paix ne s’est matérialisé. « Alors que nous nous retirions de l’Afghanistan, nous aurions dû avoir un véritable débat pour savoir s’il y avait des opportunités de déplacer le financement et de faire des coupes », a déclaré Mandy Smithberger du Project on Government Oversight.

C’est un débat que Biden aurait pu déclencher. L’idée de « reconstruire en mieux » apparaît une douzaine de fois dans la stratégie de sécurité intérimaire de la Maison Blanche, et Biden lui-même a fait allusion au potentiel de dividendes de la paix pendant les jours les plus chaotiques du retrait de l’Afghanistan en août. Il a qualifié la guerre de dépenses inutiles : « le peuple américain devrait entendre ceci : 300 millions de dollars par jour pendant deux décennies… qu’avons-nous perdu en conséquence en termes d’opportunités ? » Mais il n’est pas allé plus loin en repensant à la façon dont les États-Unis abordent leur sécurité et le monde.

Pas assez de législateurs non plus se sont penchés sur ces questions, malgré une pandémie qui a montré les limites d’une sécurité nationale basée uniquement sur les systèmes d’armes et les troupes. Quelques membres progressistes du Congrès étaient enthousiastes à l’idée de rediriger de l’argent vers le programme Reconstruire en mieux. La représentante Barbara Lee (D-CA), qui s’est notoirement opposée à la guerre en Irak de 2003, et 22 de ses collègues ont exhorté Biden en mai à réinitialiser les priorités après que « jusqu’à 50 milliards de dollars auront été libérés en retirant les troupes d’Afghanistan ». Alors pourquoi cela n’est-il pas arrivé?

La réponse courte : l’establishment américain de la sécurité nationale considère la Chine comme la menace la plus urgente du moment, tandis que les intérêts bien ancrés de l’industrie de l’armement perdurent.

En d’autres termes, bien que les États-Unis ne soient plus en Afghanistan, les contribuables continuent de payer pour la présence mondiale massive de l’armée américaine. En l’absence d’une refonte fondamentale de la façon dont les États-Unis voient la sécurité nationale et le rôle que l’armée joue dans la politique étrangère, des coupes massives sont peu probables.

« Chine, Chine, Chine »

Tout le monde à Washington parle de « concurrence des grandes puissances » ou de « concurrence stratégique » avec la Chine – et étant donné cette menace (réelle ou exagérée), personne au pouvoir n’est désireux de réduire le budget militaire.

« Au sein de la communauté de la sécurité nationale à Washington, c’est vraiment toute la Chine, la Chine, la Chine », explique l’expert en budget de la défense Todd Harrison au Center for Strategic and International Studies.

Le Congrès ne pensait pas que Biden s’était suffisamment engagé dans la lutte contre la Chine dans sa demande initiale de budget de la défense, les législateurs ont donc ajouté quelque 25 milliards de dollars au total. Le Congrès a ajouté 2 milliards de dollars de plus que la demande de Biden à l’Initiative de dissuasion du Pacifique pour contrer la Chine dans son propre voisinage, ce qui a porté cette ligne budgétaire à 7,1 milliards de dollars. Les craintes entourant la puissance maritime de la Chine ont signifié 4,7 milliards de dollars de plus pour la construction navale et plus de 3,5 milliards de dollars pour la construction de bases militaires au-delà de ce que Biden a demandé.

Washington est particulièrement préoccupé par les nouvelles capacités technologiques de la Chine. Biden a proposé une augmentation de 5 % de la recherche et du développement ; Le Congrès a ensuite versé 5,7 milliards de dollars supplémentaires, ce qui porte le pot de R&D de l’armée à 117,7 milliards de dollars.

L’équipe de Trump a articulé cette ligne dure politique envers la Chine dans sa stratégie de sécurité nationale de 2018, s’appuyant sur le soi-disant pivot de Barack Obama vers l’Asie, et maintenant Biden utilise ce langage et ce sentiment d’urgence. « Il y a eu une adhésion bipartite importante à l’idée que la Chine est une menace militaire majeure. Et je pense que c’est une perspective exagérée, mais elle semble s’imposer, à l’exception d’une minorité de champions régnant sur le budget du Pentagone », a déclaré William Hartung du Center for International Policy.

À travers l’éventail politique, les politiciens pensent que la puissance américaine se contracte alors que la Chine étend son influence mondiale. La rhétorique hostile de Washington et de Pékin a encore exacerbé les tensions, qui ont des implications dans le monde réel. L’armée américaine « s’arme pour une véritable guerre avec la Chine, en particulier pour une guerre contre Taïwan », déclare Harrison.

Pourtant, les sceptiques du nouveau bellicisme autour de la Chine avertissent qu’il est peu probable qu’un conflit avec la Chine prenne les formes conventionnelles des guerres précédentes. Des experts de la défense, comme Smithberger, affirment que les investissements dans l’éducation, la technologie et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement protégeront les Américains bien plus des conflits du 21e siècle que d’une course aux armements.

Certains démocrates sont encore plus sceptiques et pensent que l’administration Biden gonfle la menace chinoise. « Cela n’a rien à voir avec des menaces réelles. C’est juste nourrir la bête. Et jusqu’à ce que nous ayons une administration ou un nombre significatif de législateurs qui résisteraient à cette bête, nous allons simplement continuer à verser de l’argent dans ce trou », a déclaré un haut responsable démocrate au Sénat.

« Les entrepreneurs sont les plus grands gagnants »

Quasiment personne ne veut risquer d’être perçu comme celui qui coupe le budget de la défense : 88 sénateurs ont voté en faveur de l’autorisation de défense pour l’exercice 2022, et seulement 11 ont voté contre. Au cours des 60 dernières années, le projet de loi sur les dépenses de défense a été adopté chaque année avec un soutien bipartite.

Le complexe militaro-industriel façonne Washington depuis près d’un siècle. « Les entrepreneurs sont les plus grands gagnants », déclare Hartung du Center for International Policy, qui a souligné qu’environ la moitié du budget va aux entrepreneurs, qui sont sous-traités pour tout faire, de la logistique au soutien administratif, au travail de renseignement et à la sécurité privée. Selon le Congressional Research Service, 464 500 entrepreneurs à temps plein travaillent pour le ministère de la Défense.

Le rôle du lobbying ne peut pas être surestimé. L’industrie de la défense a dépensé 98,9 millions de dollars en lobbying jusqu’à présent en 2021, selon Open Secrets. Lockheed Martin, l’une des cinq plus grandes entreprises militaires du pays, est présente dans chaque État, une stratégie qui défie les critiques.

Il y a aussi les millions de dollars chaque année que les sous-traitants militaires donnent aux groupes de réflexion de Washington. De nombreux experts qui apparaissent régulièrement dans les médias sont sur « l’allocation de l’industrie de la défense », selon l’Intercept. Les législateurs qui reçoivent des dons de campagne des intérêts de la défense sont plus susceptibles de voter pour augmenter les dépenses.

Même ceux qui agissent de bonne foi pourraient être influencés par des mythes persistants, comme une croyance trop forte dans la capacité des dépenses de défense à créer des emplois. Oui, chaque dollar crée des emplois quelque part. Mais parce que les investissements militaires sont à forte intensité de capital et qu’une grande partie de l’argent est dépensé à l’étranger, ces dépenses de défense créent moins d’emplois que l’argent allant à d’autres industries.

Tout cela, disent les critiques progressistes, conduit à un processus budgétaire qui ressemble à un arbre de Noël, avec des membres du Congrès épinglant des cadeaux pour satisfaire les électeurs qui ne s’inscrivent pas dans une stratégie de défense plus large et cohérente.

« Quand quelque chose est mis en mouvement, il est souvent très difficile de le renverser, et nous avons ce que j’ai appelé la normale militaire », a déclaré l’anthropologue Catherine Lutz du projet Costs of War de Brown.

Le budget de la défense pourrait être réduit à la marge, mais un changement plus important nécessite une nouvelle réflexion

Les États-Unis sont engagés dans des conflits fantômes à travers le monde, avec plus de 750 bases ou installations dans 80 pays. Au cours de la dernière année, des commandos d’opérations spéciales se sont déployés dans 154 pays.

Prenez l’Afghanistan. Bien sûr, le Pentagone n’entraînera plus et n’équipera plus les forces afghanes à hauteur de 3,8 milliards de dollars par an. Mais le commandement central américain surveille toujours les menaces de terroristes potentiels, comme les affiliés de l’Etat islamique, dans le pays. La guerre aérienne américaine s’est déplacée des bases afghanes vers des bases dans la région élargie du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud.

De grosses coupes sont possibles. Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a demandé au Congressional Budget Office comment obtenir un budget militaire plus petit, et l’agence fédérale non partisane est revenue avec une option pour réduire progressivement le budget au cours de la prochaine décennie – et finir par économiser 1 000 milliards de dollars.

Mais la plupart des idées de Washington consistent à réduire les marges ou à trouver des « efficacités ».

Lors de la campagne électorale de l’année dernière, Biden n’a pas plaidé en faveur de réductions importantes des dépenses militaires; la proposition de budget 2022 qu’il a envoyée au Congrès a emboîté le pas, réduisant les dépenses de défense de 2%, avec des réductions mineures dans la construction de bases et les achats d’armes. La leader numéro 2 du Pentagone, Kathleen Hicks, a concédé lors de son audition de confirmation au Sénat, « il existe des moyens pour le département de la Défense d’être plus efficace, d’être plus efficace », mais de tels changements n’ont pas eu lieu.

L’armée a proposé des idées pour économiser de l’argent ici et là aussi. L’armée, la marine et l’armée de l’air affirment qu’il existe de vieux systèmes d’armes, des bases inutiles qui pourraient être fermées et que des navires et des avions plus anciens pourraient être mis hors service – afin de hiérarchiser d’autres coûts. L’Air Force, par exemple, a voulu retirer des dizaines d’avions d’attaque hérités connus sous le nom d’A-10, mais le Congrès ne laisserait pas cela se produire dans ce projet de loi. « Nous devons nous débarrasser de certains de ces avions afin de libérer des ressources et de poursuivre la modernisation », a déclaré récemment le secrétaire de l’armée de l’air Frank Kendall.

Certains conservateurs trouvent également que ces dépenses pour des armes obsolètes et des projets hérités sont un gaspillage. Mackenzie Eaglen de l’American Enterprise Institute affirme que le Congrès, s’il construisait un programme de défense à partir de zéro, pourrait réduire le budget tout en assurant la sécurité des Américains. Les conservateurs fiscaux parlent également de réformer la façon dont le Pentagone achète des armes et sous-traite le travail, ce qui, dans l’état actuel des choses, conduit à la fraude, au gaspillage et aux abus.

« Pourquoi ça coûte si cher ? » dit Eaglen. « Je comprends. Même moi, je suis frustré.

Biden, comme Clinton, a raté l’occasion d’un dividende de la paix. Après quelques postures initiales, Clinton n’a jamais complètement abordé les vestiges des guerres du 20e siècle, et il semble que Biden tombe dans le même schéma. Un analyste expliquait en 1995 : « La faiblesse la plus flagrante de l’administration Clinton est qu’elle vit avec le budget de la défense de l’ère désormais morte de la guerre froide. Maintenant, Biden vit avec le budget de la défense de la guerre désormais morte contre le terrorisme.